Na poziv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića u Zagreb dolazi, malo je reći, kontroverzni predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

28. rujna zagrebački je gradonačelnik Milan Bandić ''u ime svih Zagrepčana i svoje osobno ime'' uputio Draganu Markoviću Palmi najsrdačnije pozdrave i pozvao ga u Zagreb, a pozivnicom se na Facebooku pohvalio taj političar.

Poziv Milana Bandića Markoviću Palmi (Foto: Faceboook)

Dragan Marković Palma bio je gradonačelnik Jagodine, a danas je predsjednik skupštine tog grada u Srbiji i predsjednik stranke Jedinstvena Srbija. Palma je najavio da će glavne teme susreta s Bandićem biti ekonomska, kultrurna i sportska suradnja između Srbije i Zagreba, razmjena iskustava oko infrastrukturnih projekata i razmjena dovođenja stranih investitora.

Palma je poznat po bliskoj suradnji s ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom s kojim je 1993. godine osnovao Stranku srpskog jedinstva.

Poznat je i po dijeljenju novca siromašnim sugrađanima, pred kamerama, naravno. Odokativnom metodom utvrđuje kome koliko treba.

Poznat je Palma i po svojim homofobnim izjavama. ''To nisu ljudska prava, to je bolest i to je veoma ružno'', rekao je na pitanje o homoseksualcima za koje tvrdi da ih nema u Jagodini. U drugoj je izjavi rekao da nema ništa protiv homoseksualaca, ali nikad neće glasati da se dva muškarca ljube na klupi u parku. ''Ako šetam s unukom i ona me pita što rade, što da kažem to su ujka i sestrić. A ona me pita zašto se ljube u usta, ja kažem pa sigurno se dugo nisu vidjeli'', objasnio je Palma koji je rekao da premijer/premijerka Srbije mora imati djecu.

Osebujni političar organizirao je vjenčanje žirafa u zoološkom vrtu, kao odgovor na beogradski gay pride.

U jednom je intervjuu rekao da voli slušati Cecu, a da nema estradnog umjetnika koji njemu nije pjevao. ''Jedino mi nisu pjevali Beethoven i Chopin jer sam ja bio mali kad su bili popularni'', rekao je Dragan Marković.

Među njegovim izjavama teško je izdvojiti bizarne od smiješnih ili ne baš pametnih, a hit je i izjava da se političarima treba zabraniti ulazak u štale jer ''od jakih parfema stoka dobije astmu''. Ili kad je doktoricu ekonomije upitao ''ako je doktorica, koliko je ordinacija otvorila''.

Taj će čovjek danas biti uvaženi gost gradonačelnika glavnoga grada Hrvatske Milana Bandića.