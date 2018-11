90 kilograma u Zagrebu, 156 kilograma u dubrovačkom moru, 307 kilograma na karlovačkom području. Toliko je policija u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana zaplijenila marihunane. Većina toga bilo je u tranzitu, no jedan dio trebao je završiti i na našem tržištu.

U prepravljenom krovu kamiona ili morskim putem marihunana dolazi i prelazi preko teritorija Hrvatske.

"Zapljene su česte, marihuane ima puno, inače produkata kanabisa, svjedoci smo učestalih ilegalnih sadnji i to unutarnjih sadnji, kultiviziranih sadnji. Proizvodnja je velika, ali na žalost i tržište je veliko", rekao je Dubravko Klarić, stručnjak za droge.

U dubrovačkom akvatoriju pronađeno je 156 kg marihuane, natopljene morem. Paketi su pronađeni na području Orebića, Mljeta i Blata na Korčuli.

Kada je riječ o konzumentima, razne droge na dnevnoj bazi u Hrvatskoj uzima oko 50 tisuća građana. U Eurospkoj uniji, 93 milijuna građana na dan koristi neku vrstu droga.

"Cijene marihuane su pristupačne i mlađoj populaciji. Kreću se od 40 do 50 kuna. Naravno u EU okruženju je to i skuplje, a naravno taj financijski učinak ljude tjera u te kombinacije ne samo proizvodnje, nego i kombinacije kriumčarenja



Droga u našu zemlju, iz koje uglavnom odlazi dalje, dolazi svim oblicima prijevoza. Krijumčari da bi drogu dopremili do Europe najčešće koriste kurira. Na drugom mjestu je gliser. Tu su još i kontejneri, kao i kamioni. Za raspačavanje droge u Europi, najčešće se koristi također kurir. Za prijevoz se još koriste automobili, autobusi i kamioni.

"Hrvatska je tranzitna država za sve vrste droga. Mi nismo na sreću tako velika spužva koja će upijati tolike količine droge. Više nemamo tradicionalnu balkansku rutu koja je bila sa svojim krakovima - sjevernim, centralnim i južnim krakom. Dolazi od svakud, uglavnom je to istok.

Policija je ove godine zaplijenila oko 3 i pol tisuće kilograma marihuane, 106 kilograma kokaina i oko 50 kilograma hašiša. U odnosu na prošlu godinu, brojke su u porastu.

