Udruga Sjena: "15.000 ljudi nije dočekalo rješenje"

Odluka Upravnog suda o ostvarivanju prava na inkluzivni dodatak razotkriva razmjere nefunkcioniranja sustava socijalne skrbi, a odgovornost za takvo stanje leži na resornom ministarstvu i ministru Marinu Piletiću, poručili su u ponedjeljak iz udruge Sjena.

''Odluka Upravnog suda kojom je potvrđeno da se postupci za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak ne smiju obustavljati smrću podnositelja zahtjeva, razotkriva razmjere nefunkcioniranja sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj'', priopćili su iz udruge nakon što je Upravni sud u Zagrebu donio nepravomoćnu presudu prema kojoj država mora nasljednicima preminule osobe isplatiti sve iznose inkluzivnog dodatka od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja, ukoliko se ustanovi da je ta osoba imala pravo na dodatak.

Udruga Sjena ističe da su građani zahtjeve za inkluzivni dodatak podnosili na vrijeme i sa svom potrebnom dokumentacijom, no rješenja su čekali mjesecima, često i godinama.

''Odgovornost za takvo stanje leži na Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te na resornom ministru Marin Piletiću. Sustav koji je pod njihovom nadležnosti doveo je do toga da se pravo mjeri vremenom čekanja, a ne zakonom, te da smrt korisnika postaje administrativni izlaz iz neriješenih postupaka'', naveli su.

Prema procjenama, oko 15 tisuća osoba preminulo je ne dočekavši rješenje o inkluzivnom dodatku. Zaostala potraživanja od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti predstavljaju imovinsko pravo koje pripada nasljednicima, ustvrdila je udruga Sjena.

''Upravo ta razlika, koju sustav godinama ignorira, dovela je do toga da obitelji ostaju bez sredstava koja su njihovim članovima pripadala za života. Ključni uzrok ovakvih situacija nalazimo u dugotrajnim i neučinkovitim postupcima vještačenja te općoj sporosti upravnih tijela', naglasili su.

Udruga Sjena također napominje da se teret nefunkcioniranja sustava ne smije prelamati preko leđa obitelji koje su već izgubile svog člana, a država ne smije administrativne propuste pretvarati u proračunsku uštedu.

''Ako ova odluka postane pravomoćna, ona jasno potvrđuje obvezu tijela da dovrše započete postupke i isplate zaostatke koji pripadaju nasljednicima. Ujedno, ona predstavlja ozbiljno upozorenje da daljnje ignoriranje sistemskih propusta ima i pravne posljedice'', poručuju.

SDP: Ne može se dvije godine promatrati, treba reagirati

"Uistinu je teško više pratiti što se događa u resoru ministra Piletića, s obzirom na kaos koji se iz tjedna u tjedan događa, u kojem su žrtve naši najranjiviji građani. Nažalost, sve ono što se događa oko Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku je nešto na što upozoravamo od početka primjene zakona. Mi znamo da je Zakon neprovediv, 15 tisuća ljudi je preminulo, nije dočekalo svoja rješenja, a ako taj težak podatak nije bio signal kako uopće dalje možemo razumjeti sustav socijalne skrbi na način na koji ga vladajući vide", upozorila je u izjavi za novinare SDP-ova saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić.

Martina Vlašić Iljkić Foto: Zeljko Puhovski/Cropix

"Ne razumiju ga, nemaju empatije, iz dana u dan svojim odlukama dokazuju da sve ono što se događa u sustavu socijalne skrbi promatraju, a ne organiziraju. Vladajući su tamo da organiziraju sustav socijalne skrbi i da donose provedive zakone", upozorila je. "A ako nisu provedivi, naglašava, onda ne može dvije godine promatrati ono što se pojavljuje u medijskom prostoru, što mi kao oporba, korisnici, struka ukazujemo da treba popraviti. Ne može se dvije godine promatrati, treba reagirati."

"Ova presuda pokazatelj je da je i ovaj put sud stao na stranu korisnika, za zaštitu najranjivijih, ako ih već nisu bili sposobni zaštititi oni koji su trebali donijeti politiku prema zaštiti najranjivijih", kazala je SDP-ova zastupnica.

Ono što se događa u sustavu socijalne skrbi je odraz nečinjenja, nemara, bešćutnog odnosa prema svim problemima najranjivijih u našem društvu, što je porazno, ustvrdila je.

Ocijenila je i da je ova presuda još jedna velika pobjeda korisnika u sustavu socijale skrbi koja će osigurati dodatnu zaštitu najranjivijih, ali do toga nije trebalo doći da su se vladajući ponašali onako kako je trebalo i kreirali zakone koji bi trebali zaštititi najranjivije u društvu.

Vlašić Iljkić se nada da se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike neće žaliti na presudu nego da će uistinu shvatiti pouku koju je rekao Upravni sud te da su već izvukli određenu pouku iz odluke Ustavnog suda u vezi Zakona o osobnoj asistenciji.

"Ako vladajući nisu sposobni sami iskreirati, organizirati sustav socijalne skrbi i razumjeti korisnika, onda će očito sudovi biti ti koji će presuditi kako bi se trebalo odnositi prema najranjivijima", zaključila je Vlašić Iljkić.