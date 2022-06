Zbog skupog goriva sve pacijentice oboljele od raka više ne mogu računati na besplatan prijevoz taksijem. Naime, udruga žena oboljelih i liječenih od raka "Nismo same" ne uspijeva više pokriti troškove.

Voda im je došla do grla. Udruga ''Nismo same'' više neće moći sve bolesne žene prevoziti u bolnice, u sklopu projekta "Nisi sama - ideš s nama!". Žene koje moraju na zračenje - neće moći na njih računati.

"Ti računi su, pogotovo za zračenje, ponekad, od 6.000 do 10.000 kuna po ženi, zato što, za razliku od kemoterapije, žene se na zračenje voze apsolutno svaki dan", rekla je Goranka Perc iz udruge Nismo same.

Udruga neće moći pomagati ni ženama koje žive izvan Zagreba. Na mjesec im treba minimalno 50.000 kuna da sve pokriju. "I tih 50.000 kuna je ako ostanemo na ovom broju korisnica koje sada trenutno koriste uslugu, a ako bi taj broj porastao, to može doći i do 100.000 kuna", rekla je Perc.

S obzirom na situaciju, pozivaju sve na donacije, a Sabor na djelovanje. "To je na sebe preuzeo kolega Čelić i mi ćemo sve rado potpisati, samo neka on to prvo riješi s klubom HDZ-a", rekla je predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Renata Sabljar Dračevac.

Koliko vrijedi udruga, na svojoj je koži prije tri godine osjetila Mirjana. Na zračenja je morala 25 puta. "To je bilo kada je počeo lockdown, kada više nisam imala s čime putovati, zvala sam prijatelje svaki dan - više nisam mogla. Da sam imala besplatan prijevoz, to je za mene jako, jako puno značilo", rekla je onkološka pacijentica Mirjana Matošević.

Zna to dobro i onkologinja Martina Bašić-Koretić, koliko takva podrška može itekako utjecati na oporavak. "Zaista je bitno da taj prijevoz bude dio cjelokupne skrbi za naše onkološke pacijente jer ta redovitost jest jedan od uvjeta uspješnosti terapije", rekla je Bašić-Koretić. Dok se to čeka - udruga poziva na donacije. I da se pacijentice - ne ostavljaju same.

