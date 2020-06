Udruga Nismo same na brojne načine pomaže osobama oboljelim od karcinoma. Jedan od njih je i projekt "Nisi sama - ideš s nama!" kojim plaćanjem taksi prijevoza olakšavaju život pacijenticama u mučnom procesu kemoterapije.

Ivana Kalogjera je u najtežem i najdelikatnijem trenutku svog života dopustila ekipi Nove TV da bude s njom tijekom operacije uklanjanja dojki.

"Nadam se da sam i s tom svojom pričom koju sam podijelila javno pomogla nekim ženama u teškim životnim situacijama", rekla je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same.

Koliko god to zvučalo čudno, smatra da su bolest i gubitak posla usred kemoterapije za nju, ali i širu zajednicu, nešto najbolje što joj se moglo dogoditi. Pokrenula je internetsku stranicu za umrežavanje hrabrih žena koje su pobijedile rak ili još vode bitku, a na njoj mogu podijeliti iskustva, potražiti utjehu i optimizam.

"Pisala sam o tome što sam proživljavala kada sam spoznala da imam karcinom dojke i kada sam se morala uhvatiti u koštac s tim i kao pacijent i kao doktor. Što mi je bilo teško, tko su bili ljudi koji su mi pomogli, što mi je u tom trenutku bilo bitno i kako sam zapravo preživjela", rekla je Vesna Ramljak, specijalistica kliničke citologije.

Žene na stranici udruge mogu zatražiti i psihološku pomoć.

"Srame se reći da su bolesne tako da je otvorena jedna e-mail adresa na koju se žene javljaju sa svojim problemima. One se mogu i potpuno anonimno javiti na tu adresu i surađujemo s doktoricom Majom Vukojom, psihijatricom s Rebra koja odgovara na ta pitanja", rekla je Goranka Perc, dopredsjednica udruge Nismo same.

Udruga je od ožujka 2018., kada je projekt krenuo, do danas pružila podršku za 275 žena osiguravši im više od 8000 vožnji taksijem koje znače život.

"Vidjela sam da ljudi nemaju kako doći na kemoterapiju, da se žene voze u javnom prijevozu gdje im je užasno loše i razmišljala sam na koji način se to može promijeniti. Ljudi su stvarno skromni, nailazili smo na različite situacije. Ljudi ni ne vjeruju, pitaju koliko moramo platiti", rekla je Kalogjera.

Projekt je podržao i umjetnik Slaven Kosanović Lunar oslikavši majice s porukom na engleskom.

"Poruka je vrlo jednostavna i odnosi se na mušku populaciju koja bi trebala podržati žene koje se bore s rakom. 'You are not alone' je nešto što će muškarac nositi na sebi na prsima da bi pokazao da žene nisu same u toj borbi nego da ih podržavaju svesrdno", rekao je Kosanović Lunar.

S plemenitim ciljevima i radom udruge Nismo same moći ćete se upoznati i na skorašnjem Festivalu tolerancije.

