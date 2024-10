Najam ili kupnja stana? Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je što se više isplati

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak... I tek 10. dan, oko gableca, primate li prosječnu plaću čija je satnica 7 eura i 39 centi, zaradit ćete za najam stana u Zagrebu i to od svega 38 kvadrata.



Cijene ne trebaju čuditi. Grad Zagreb, prema analizi magazina The Economist, 4. je najskuplji grad za najam stanova u Europi. Nakon Budimpešte, Praga i Londona.



"Za garsonijere i 600 eura, tako da, stvarno je skupo", kaže Filip iz Zagreba.



"Teško je za platiti, pogotovo kad si sam, moraš uvijek gledat da imaš cimera nekakvog", smatra Marko.



"Jako je teško započeti samostalni život, pogotovo sam", slaže se i Lara.



Vlada zato želi sufinancirati najam. I to tako da država plaća 40 posto, najmoprimci 60 posto medijalne cijene stana pod uvjetom da im ta najamnina ne nagriza više od 30 posto ukupnih primanja. Prednost bi imali mladi, a oni strahuju da će ih ta mjera stigmatizirati da su socijalni slučajevi.



"Tip intervencije djeluje kao da bi se mlade moglo negativno promatrati ili s druge strane da bi ih sustav mogao natjerati da budu u gorem položaju pa bi mladi mogli odbijati bolje plaćene poslove kako bi koristili tu mjeru", smatra Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske.



Hoće li uopće biti interesa vlasnika stanova da ih daju na upravljanje državi?

Posljednje dvije godine trebaju biti prazni, znači radi se o investicijama čija potencijalna renta vlasnicma nije ni bila potrebna.



Uz to, u Zagrebu se za stan od 65 kvadrata u 6 godina od države može dobiti 42 tisuće eura, a na tržištu 50.400. Još je veća razlika na obali. U Splitu se na takvom stanu može zaraditi i 64.800 eura, što je gotovo trećinu više!



Kakva je situacija s kupnjom nekretnine, što se više isplati? Savjete je ekipa Dnevnika Nove Tv tražila kod kreditnog posrednika.



"Uz prosječnu plaću možemo dobiti 570 eura anuitet za kredit, uz kamatnu stopu i najdulji rok otplate, radi se o 120 tisuća eura s čime možemo kupiti stan od 43 i pol kvadrata. Dok kod medijalne plaće se mijenjaju parametri. Naravno da je manji iznos anuiteta koji možemo dobiti i iznos kredita, s time možemo kupiti samo 29 kvadrata stana", objasnio je kreditni posrednik Hrvoje Travnikar.

U dvoje je lakše

Sudužnici s dvije prosječne plaće, ako nemaju minusa i kreditnih kartica, mogu primanja najviše opteretiti na 1130 eura. To je 87 kvadrata u Zagrebu za 30 godina. Dvoje s medijalnom plaćom mjesečno najviše može plaćati 750 eura, što je statistički dovoljno za 58 kvadrata.



"Većina mladih nije kreditno sposobna, banka će im ga nerado dati, mladi rade na kratkoročne ugovore", podsjetio je Miličević.



Kako god, prije velikih odluka treba dobro razmisliti. Sada je mali stan jeftinije kupiti, a veći unajmiti. Tržište je itekako živo, a dodatno će se mijenjati vladinom reformom početkom iduće godine.

