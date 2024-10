Ravnatelj podnio ostavku, učitelji na hitnom sastanku, roditelji se pobunili: "Nismo smjeli otkriti detalje, ali sad ću reći..."

"Imali smo dogovor, koji je sad prekršen. Nismo smjeli govoriti o detaljima dogovora u medijima, ali izigrani smo i sad ćemo otkriti", kazala nam je majka djeteta koje ide u razred s nasilnim učenikom u jednom zagrebačkom naselju.

I doista, nakon višednevnih prosvjeda i bojkotiranja nastave, nakon sastanka s pravobraniteljicom za djecu Helencom Pirnat Dragičević, djeca su se vratila na nastavu, a roditelji su bili zadovoljni postignutim dogovorom iako o detaljima nitko nije govorio.

No, nakon što se dječak pojavio u ponedjeljak na nastavi, roditelji su povukli svoju djecu, a ostala je samo jedna djevojčica, čija majka nije stigla reagirati. Na kraju dana ravnatelj škole podnio je neopozivu ostavku, a učitelji su u znak podrške odlučili da u utorak neće biti nastave.

Umjesto toga od jutra se održava sjednica učiteljskog vijeća, a roditelji su se okupili pred školom, na čiju su ogradu zalijepili papire s porukama. Očekuje se da bi kasnije poslijepodne učitelji trebali izaći pred medije sa svojim zaključcima.

Detalji dogovora

"Imali smo dogovor prema kojem se taj dječak morao zadržati na stručnoj opservaciji najmanje do Nove godine. Nama se i to činilo premalo, ali dobro. Tražili smo da prije nego što se to dijete vrati u naš razred želimo biti izviješteni tko je donio takvu odluku. A onda je iznenada vraćen na nastavu u ponedjeljak i mi smo hitno reagirali", rekla je majka jednog djeteta za DNEVNIK.hr.

Roditelji prosvjeduju pred školom zbog nasilnog učenika, ravnatelj podnio ostavku Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Prema njezinim riječima, dječak je i u ponedjeljak radio probleme tijekom nastave, koja je održana samo za njega i još jednu učenicu. "Tijekom jednog sata samo je odjednom ustao i počeo voziti autić po klupama. Drugi sat ispuštao je neke neartikulirane zvukove, kao da mjauče i laje. Na kraju je uzeo olovku i gurao je u utičnicu, učiteljica je bila izvan sebe", ispričala nam je ta majka.

Dodaje i da dječak ima dvoje asistenata, socijalnog pedagoga koji je zaposlen u školi i osobnu asistenticu. "Oni ga prate u stopu, kao da je robijaš. Nije sve to normalno ni za to dijete. I ne znamo koliko će trajati ta asistencija, je li to kratkog ili dugog vijeka", kaže naša sugovornica.

