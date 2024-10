Fuchs o ostavci ravnatelja škole u koju roditelji ne žele slati djecu: "Zvao sam ga, ali..." Uputio i molbu

"Žao mi je što je ravnatelj podnio ostavku. Nije rješenje jednostavno se maknuti", rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs komentirajući situaciju u zagrebačkoj osnovnoj školi u kojoj roditelji ponovo ne šalju djecu u školu zbog problematičnog učenika četvrtog razreda.

Ministar tvrdi da ne zna zbog čega je ravnatelj podnio ostavku jer mu nije odgovarao na pozive. "Po meni nije bilo razloga da ravnatelj podnese ostavku. Jutros sam bio totalno iznenađen zašto je podnio ostavku. Uvijek je imao podršku Ministarstva. Pokušao sam ga jučer nazvati, ali se nije javio", kaže Fuchs, koji vjeruje da je ostavka ravnatelja bila ishitrena te da će on o njoj još promisliti. "I on, kao i svi drugi učitelji i profesori, mora raditi na smirivanju ove situacije", kaže ministar.

Fuchs je očekivao da će svi djelovati na dobrobit svih učenika. "U ovom slučaju imamo učenika koji ima rješenje o obliku nastave koje je izdalo tijelo koje to jedino može i izdati. Na zahtjev škole u kojoj je taj učenik bio Gradski ured je donio rješenje o obliku školovanja tog učenika, a na to rješenje roditelji su uložili žalbu. Ministarstvo je, kao drugostupanjsko tijelo, odbacilo žalbu roditelja i potvrdilo to rješenje", rekao je Fuchs.

Objasnio je da su, pokušavajući smiriti situaciju, osigurali pomoćnika u nastavi "mimo nekih zahtjeva", a škola je osigurala da bude prisutan i socijalni pedagog. "To garantira sigurno i mirno odvijanje nastave, međutim da biste provjerili je li to točno, djeca moraju doći u školu", rekao je ministar.

Iako roditelji druge djece koja pohađaju taj razred tvrde da im je jamčeno da se dječak neće vratiti u razred prije Nove godine, Fuchs kaže da mu takva obećanja nisu poznata. "Ne znam kako im je netko mogao reći da će to biti krajem godine, ne znam odakle im to. Ministarstvo to nije obećalo. Koliko sam upoznat, to nije bilo rečeno ni kod pravobraniteljice", rekao je Fuchs.

Javno je zamolio roditelje da se sva djeca vrate u školu. "Škola je funkcionirala svega dva dana, u tom trenutku nije postojala ugroza. Učenik je sad polako trebao biti uveden u razred i trebao se odvijati proces", rekao je ministar te dodao da razumije i roditelje koji strahuju što će se zbivati u razredu.

"Nažalost, taj mali je očito došao u školu već s prepoznatim djelovanjem, zna se što je bilo u bivšoj školi. Bio sam uvjeren da će roditelji shvatiti da bi bilo dobro da djeca budu u školi, da svi zajedno pokušamo da se taj dječak socijalizira tako da u školi ne radi one probleme koji su postojali, da ne ometa nastavu i učenike. S obzirom na to da je pomoćnik u nastavi koji mu je dodijeljen osoba s najvišim kvalifikacijama za rad s djecom.

Ne znam koje više garancije sustav može dati da bi se situacija smirila do kraja osim apela - ljudi, ajmo se urazumiti. U ovom slučaju smo zaista poduzeli sve da je situacija u razredu onakva kakva treba biti i da je sigurnost djece apsolutno zagarantirana", rekao je ministar.

