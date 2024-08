Četvrtu godinu zaredom djeca nastavu pohađaju u vatrogasnom domu: "Nemamo dvorište nego idemo na parkiralište, nema ni zvona pa ne znamo kad je odmor"

Zagrebački DVD Donji Dragonožac ujedno je vatrogasni dom, lovački i folklorni savez, mjesni odbor, udruga umirovljenika - i škola.

Devedeset troje učenika uz zvukove sirena ondje pohađa nastavu.

"Mi nemamo školsko dvorište nego idemo van na parkiralište, nemamo blagavaonicu, nemamo školsko zvono, ne znamo kad je gotova nastava niti kad je mali odmor", rekao je jedan od učenika škole.



Jedino što daje naslutiti da je ovo škola su klupe i ploča. Njihova škola je oštećena u potresu, a obnovu nove nikako da dočekaju.



"Željela bih ići u pravu školu gdje moji prijatelji idu iz grada, a to ne mogu jer moram biti u ovoj školi", priznala je Paula.

Gradnja škole trebala je početi krajem prošle godine. Ali Grad još nema riješenu dokumentaciju. O njihovu problemu Dnevnik Nove TV već je izvještavao i otada se ništa nije promijenilo.

Prema odgovoru iz grada još nemaju projektnu dokumentaciju ni građevinsku dozvolu. Tek sljedeće godine mogu raspisati natječaj za izvođače.

Natječaj nije raspisan, ali stiglo je novo obećanje.



"Sad smo napokon na putu da se to i realizira. Gradnja škole je u proračunu za 2025. godinu", najavio je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Iz grada se pravdaju da je projekt kompliciran jer je zgrada kulturno dobro.

Marko Malović, roditelj iz Petrinje je zbog potresa pobjegao u Zagreb.

Nadao se da će njegova djeca imati uvjete dostojne metropole.

"Želimo kao svi ostali građani, s obzirom na to da živimo u Zagrebu, ravnopravnost kao i sva ostala djeca u gradu. Stojimo ovdje, nema ni klime ni prozora ni ičega", zahtjeva Marko Malović a svoju djecu.

U prostorijama DVD-a uvjeti su daleko od pedagoških, prostorije su skučene, zraka nema, a od sunca školarce jedne štite ove krpe na prozoru. Jedna prostorija ujedno je učionica, zbornica i mjesni odbor.



"Gužva je uvijek do 18 sati, tu su učenici, nakon toga koriste sve udruge koje imaju pravo koristiti ovaj prostor", rekao je Marijan Hrgović, predsjednik mjesnog odbora Donji Dragonožec.



Najviše je tu ipak vatrogasaca pa ne čudi što je 50 posto učenika ove škole u vatrogasnom društvu.



"Ja bih da se počne gradit škola, a ne da profitiraju vatrogasci. Djeci je sve to interesantno kad čuju sirene, kad se vozila pripremaju za odlazak, njima je to važniuje nego nastava pa svi izlete van, to je njima fora", rekao je Stjepan Cerovski, predsjednik DVD-a Donji Dragonožec.

No nije fora čuti da ovi učenici nikada nisu osjetili kako je biti u normalnoj školi jer će cijela jedna generacija od prvog do četvrtog razreda školu završiti u prostorijama vatrogasnog doma.

