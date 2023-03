Već više od dvije godine đaci iz zagrebačkog Donjeg Dragonošca školu pohađaju u prostorijama vatrogasnog doma. Njihova zgrada nepovratno je oštećena u potresu, a budući da obnova još nije na vidiku, cijela jedna generacija od 1. do 4. razreda školu će završiti u DVD-u. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Školski autobus svakog dana u 7:15 stiže pred prostorije vatrogasnog doma jer učenici iz Donjeg Dragonošca zbog potresa nastavu pohađaju upravo u DVD-u.

Učenik iz Osnovne škole Dragonožec nije oduševljen odabirom, ali nema izbora. "Pa radje bi u pravu školu, ali dobro je i ovo. Bolje išta nego ništa inače", rekao je Andrija Šebek.

U novoj improviziranoj školi učenici nemaju klasičnuu opremu, ali dobro znaju kada im završava nastava: "Nemamo zvona, ne znamo kad je gotovo, ali kaže učiteljica kad je domaća zadaća pa onda znamo", dodala je Mija Petravić.

Učenici ponekad u prolazu sretnu i vatrogasce. Dorijan Matin još se navikava na nove okolnosti: "Viđamo ih, malo čudno izgleda kad je tu nastava. Kad se igramo vani znamo ih sresti, ili unutra kad uđu po neke papire".

U prostorijama DVD-a učenici su već više od dvije godine. Iako je zgrada škole bila obnovljena i prije, petrinjski potres je toliko oštetio statiku da se djeca u nju više neće vraćati. Nova škola trebala bi se graditi na novoj lokaciji, ali još se ne zna kada.

Ravnatelj Darko Rogalo ne misli da će tako skoro preseliti nastavu u svoje prostorije: "U DVD-u smo do daljnjega. Kad će biti, teško je to reći jer gradski oci odlučuju".



Grad još nema projekt za školu. Kažu da početak gradnje očekuju krajem ove godine, a završetak za dvije, ali to je u idealnim uvjetima. Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet rekao je kako se očekuje pomoć EU fondova.

Iz Fonda solidarnosti ne može se povući novac jer on je samo za konstrukcijsku obnovu. Roditelji su ljutiti što njihova djeca nemaju iste uvjete kao i ostala. "Moja poruka za sve je da su svi ravnopravni i svi bi trebali biti jednaki i ne treba zakidati niti djecu niti ljude niti mještane", rekao je Dražen Matin.

Mještani već po drugi put zbog škole planiraju organizirati zbor građana.



Predsjednik mjesnog odbora Dragonožec Marijan Hrgović čeka reakciju grada: "Čisto smo napravli zbor da iz grada odgovorene osobe dođu i da ljudima mještanima kažu zbog čega toliko dugo traje izgradnja škole".



Učenici od petog od osmog razreda idu u Brezovicu. Njihovo putovanje školskim autobusom traje gotovo 2 sata, a voze se 50-ak kilometara. Kada se izgradi nova škola, svi bi trebali biti zajedno. Ali do tada, jedni će se stiskati u učionicama, a drugi na putu u autobusima.

