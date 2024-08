Šušnjar o porezu na nekretnine: "Treba napraviti razliku između ljudi koji su 20 nekretnina uložili i pokrenuli gospodarstvo i onih koji drže taj novac na računu“

Uvođenje poreza na nekretnine uzburkalo je javnost, posebno iznajmljivače. Tvrde kako ih se udara po džepu, a uvjereni su i kako ove zakonske promjene neće donijeti željeni učinak, a to je deapartmanizacija.

Ako imate stan u kojem živite, za njega nećete plaćati ništa, ali za nekretninu koja zjapi prazna ili je u najmu manje od deset mjeseci – plaćat ćete porez. Detalji ove porezne promjene još uvijek nisu poznati, no već su izazvali burne reakcije.

"Zaštićujući obiteljski smještaj štitimo domaćeg čovjeka. Mislim da nam je to sad krucijalno. Činjenica je da je obiteljski smještaj nešto brendirano, autohtono i mislim da na leđima nosi smještaj, a na ovaj način se bojim da gušimo smještaj", rekla je Barbara Marković iz Udruge iznajmljivača Split.

U Splitu oko 13 tisuća, a u Dubrovniku oko četiri tisuće – toliko je slobodnih stanova u kojima nitko ne živi. Dok iz Vlade vjeruju kako ovim potezom motiviraju dugoročan najam, iz Mosta imaju kritike.

"Nema Hrvata koji u nekom selu nema nekakvu staru kuću, nešto što je didovina i što je naslijedio i što se uopće ne koristi, nitko tu ne živi, ne iznajmljuje se i pitanje je do čega će ovaj porez dovesti. Mi ne smijemo razvlastiti vlastiti narod nego otežati kupovinu nekretnina strancima", rekao je Nikola Grmoja (Most).

Hoće li doći do promjene na tržištu, s rezervom komentiraju i agenti za nekretnine.

"Smatramo da je to neka početna inicijativa, da bi se moglo nešto početi događati po tom pitanju. Možda žele motivirati ljude da počnu činiti nešto sa svojim nekretninama. Ono što mi uvijek govorimo, kvalitetne nekretnine, stanovi u novogradnji na dobroj lokaciji - ne mislimo da će padati cijene", rekao je agent za prometne nekretnina Davorin Krešić.

I građani su na ovu temu skeptični.

"To što će oni staviti porez, to neće ništa spriječiti. Prihodi od apartmana su pristojni i oni mogu podnijeti i veće poreze tako da mislim da to nije tako dramatično. Mislim da tu treba napraviti pametnu selekciju, netko tko ima 20 apartmana i tko radi veliki biznis, trebao bi biti opterećen porezom kao hoteli i ostali, ali ljudi koji žive od jednog ili dva apartmana pa – pustimo ih da žive", rekao je Niko iz Dubrovnika.

A stanje na terenu, točnije prijavu i odjavu gostiju u cijeloj Hrvatskoj kontroliraju tek 83 turistička inspektora. Hoće li doći do pojačanih kontrola zbog poreznih izmjena, iz državnog inspektorata zasad ne otkrivaju.

Ova porezna izmjena mogla bi biti slična onoj za kuće za odmor, no sporan je kriterij. Naime, naplaćuje se po kvadraturi, a ne vrijednosti nekretnine – iznos je jednak za trošnu kuću kao i za uređenu vilu. Dubrovnik zasad naplaćuje maksimalan iznos – pet eura po četvornom metru.

"Što se tiče samih stopa samog poreza, ne mogu u ovom trenutku reći koliki će on biti u Dubrovniku. On je sad maksimalan, ali se odnosi isključivo na kuće za odmor. Na ovaj način se motivira one koji imaju novca i koji imaju nekretnine da zapravo rade dugoročni najam. To će biti minimalno porezno opterećenje, a istovremeno će napraviti društveno korisnu stvar", rekao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

No koliko će ljudima koji žive od iznajmljivanja uistinu biti do doprinosa društvu treba vidjeti jer tek kad budu poznati detalji ove porezne promjene bit će jasno i koga će oni najviše udariti po džepu.

O ovom temi je reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom.

"Prijedlog porezne reforme je tek prijedlog. On najprije mora ići na javno savjetovanje, pa prvo čitanje, drugo čitanje... Ne znam od kud uopće da će se oporezivati druga nekretnina", rekao je ministar.

"Vodit ćemo računa o svemu zato što naši građani dominantno štede novce u nekretninama. Ali moramo biti svjesni da imamo jako puno praznih nekretnina koje su operativne. Stoga je postao nepriuštiv dugoročni najam", rekao je Šušnjar.

Potom je ministar odgovorio na pitanje hoće li se isto gledati na to imaju li građani dvije nekretnine ili njih dvadeset.

"Treba napraviti razliku, ako je netko uložio u dvadeset nekretnina i time pokrenuo gospodarstvo ili drži taj novac na računu. Tu treba naći neki balans", rekao je.

Odgovorio je i na pitanja vezana za unutarstranačke izbore u Domovinskom pokretu koji će se održati u subotu.

"Domovinski pokret se pokazao kao jako pouzdan partner u Vladi. Sigurno ove brojke vezane za rast BDP-a i pad inflacije dobrim dijelom to i pokazuju. Ne znam ništa o krađi o kojoj se priča, ovo sve djeluje kao jogurt revolucija", rekao je ministar.

Komentirao je i izjavu kandidata za zamjenika predsjednika Igora Peternela koji je rekao da će nekolicina članova DP izaći iz koalicije ako na izborima ne bude nepristranih promatrača.

"Volio bi vidjeti koja su to tri, četiri člana. Pravi Domovinski pokret će biti stabilan i konstruktivan kao i do sada. Vidjet ćemo nakon izbora sutra. Ja kao član izbornog povjerenstva mogu reći da će sve biti maksimalno transparentno i sukladno Zakonu i našim internim aktima", rekao je Šušnjar.

"Bit će transparentnije da ne može biti transparentnije. 103 promatrača mogu biti svjedoci izbornog Sabora i glasanja. Ne vidim mogućnost za bilo kakvu manipulaciju", rekao je ministar.

Opovrgnuo je da će izaći iz stranke ako suprotna strana pobjedi, ali nije ni za to da suprotna struja izađe u slučaju pobjede Ivana Penave.

"Sjednemo za stol i razgovaramo. Ovo nije rat, ovo je nadmetanje. Akteri izvan Domovinskog pokreta nameću taj ružni tempo. I članovi su posljednjih dana otišli u neke sfere", rekao je Šušnjar i poručio da ga nije strah smanjenja podrške glasača.

