Hrvatski sabor većinom glasova u petak je donio novi Zakon o obnovi koji bi trebao pojednostaviti i ubrzati obnovu potresom pogođenih područja, uz zamjerke djela oporbe na dosadašnju obnovu.

Za novi zakon prema kojem se Fond za obnovu i Središnji državni ured pripajaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine glasovalo je 99 zastupnika, 15 je bilo protiv, a njih 16 suzdržano.

Prihvaćen je HDZ-ov amandman kojim se pojednostavljuje postupak uklanjanja uništenih zgrada koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i stabilnost u mjeri da njihova obnova nije moguća, te smanjuje broj sudionika u postupku uklanjanja uništenih zgrada.

Dio oporbe, prije glasovanja o samom zakonu, ponovio je svoje zamjerke na dosadašnju obnovu i sam zakon.

Do sada nije postojala politička volja da se obnova događa, to nije bio politički prioritet Andreja Plenkovića, izjavila je Sandra Benčić (ZLB). Smatra da novi zakon daje napokon normalan okvir da se obnova provede, ako za to postoji politička volja.

Benčić: Sad više nema alibija

"Sada više nema alibija, jedino što može stopirati obnovu je premijer i vi koji mu držite većinu. Ako vidimo da se obnova ne kreće, svi morate dati ostavku", poručila je vladajućima Benčić.

"Četiri ministra, četiri zakona, a prema ljudima se ponašate kao prema krumpirima", rekla je Anka Mrak Taritaš (Glas). Kaže i da se novi zakon može nazvati zakonom samoobnove ili samoobmane ili privremenog zbrinjavanja.

Predrag Štromar (HNS) rekao je da je zakon izuzetno potreban i da će ubrzati sve procese. Sredstva koja su nam na raspolaganju od milijarde eura hitno treba potrošiti, istaknuo je.

Dobre vijesti za rekreativce: Na Jarunu počeli radovi vrijedni 3 milijuna eura

Marija Selak Raspudić (Most) poručila je vladajućima da prestanu obnavljati zakon i konačno počnu obnavljati ljudima domove na pogođenom području.

Nikola Grmoja pozvao oporbu da ne daje ponovno svoje ruke za takav zakon. Dosta je toga da ljude na Banovini vučemo za nos, ova Vlada i većina nisu u stanju obnoviti Banovinu, rekao je Grmoja.

Novi pristup obnovi, jednostavnija procedura

Novim pristupom samoobnovi građanima će se cijeli iznos potreban za obnovu ili gradnju zamjenske kuće uplaćivati prije početka radova.

Ukida se izrada elaborata postojećeg stanja kod obnove kuća, obveza izrade projekta uklanjanja za obiteljske kuće, tehničko-financijska kontrola projekta te potreba ishođenja posebnih konzervatorskih uvjeta za konstrukcijsku obnovu zgrada unutar kulturno-povijesne cjeline.

Uvodi se model zamjene prava vlasništva umjesto obnove i izgradnje zamjenskih kuća te proširuje krug osoba s pravom na obnovu na srodnike, bračnog i izvanbračnog druga, životnog partnera.

Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama daje se ovlast za gradnju višestambenih zgrada i stjecanje nekretnina za privremeni smještaj.

Obnova u centru Zagreba umalo završila tragično: Jedan unutarnji zid se odlomio i pao na radnika

Građanima će se davati novčana pomoć za uklanjanje uništenih zgrada, uključujući pomoćne i gospodarske te pomoć za troškove izrade projekta.

Predviđa se stambeno zbrinjavanje pogođenih osoba davanjem u vlasništvo kuće ili stana umjesto obnove ili izgradnje zamjenske obiteljske kuće.

Uvodi se učinkovitija i prikladnija javna nabava, a najviše cijene usluga i radova utvrđivat će tijela koja će odlukom odrediti Vlada.

Transparentnost i vidljivost procesa obnove ojačat će se izradom cjelovite interaktivne mrežne GIS – aplikacije.

Hrvatski sabor većinom glasova donio je i izmjenama zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave kojim se, zbog ubrzavanja radova na poslovima obnove na potresima pogođenim područjima, poslovi obavljaju u okviru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.