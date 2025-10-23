U Zagrebu snimljena zmija koja tu uopće ne bi trebala biti: "Vjerojatno je ušla nekome u auto. Ako je vidite..."

Na području zagrebačke Trešnjevke u četvrtak je viđena zmija, a kako javlja udruga za očuvanje okoliša riječ je o strogo zaštićenoj vrsti.

"Jučer smo dobili dojavu da je na području Trešnjevke viđena zmija, a prema dostavljenim fotografijama radi se o mladom četveroprugom kravosasu (Elaphe quatuorlineata)", objavili su iz Udruge Hyla te dodali da je posljednji put viđena na križanju Nove ceste, Drenovačke ulice i Gagarinovog prolaza.

Kravosasi su, dodali su iz udruge, mirne i bezopasne zmije i nema razloga za zabrinutost.

"Ova mlada jedinka je vjerojatno slučajno završila u Zagrebu, ušavši nekome u auto na moru, jer ovo su zmije vezane uz naš mediteranski pojas", naveli su u objavi.

S obzirom na to da je riječ o strogo zaštićenoj vrsti, građane pozivaju da im se jave ako je ugledaju kako bi je udruga mogla pravilno zbrinuti.