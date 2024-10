Potresna priča iz Provjerenog o stravičnom iskustvu nakon poroda dobila nastavak: "Pokrenut je unutarnji nadzor"

Nakon šokantnog svjedočanstva mlade Šibenčanke o porodu i liječenju na Odjelu ginekologije i rodilišta Opće bolnice Šibensko-kninske županije koje je objavljeno u emisiji Provjereno, reagirali su iz prozvane bolnice.

"Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata i Uredbi o zaštiti osobnih podataka Opća bolnica Šibensko-kninske županije u ovom trenutku ne može dati nikakve podatke o liječenju navedene pacijentice široj javnosti. Od 11. srpnja 2024. godine do prije dva dana kada se novinarka gospođa Ana Malbaša Major obratila Ministarstvu zdravstva, a potom i ravnateljici osobno nije zaprimljena pritužba, prigovor niti sudska tužba pacijentice L. A. vezano za njezino liječenje u našoj ustanovi", priopćili su iz bolnice.

Dodaju i kako ni s Odjela ginekologije i rodilišta nije prijavljen neželjeni događaj koji bi zahtijevao postupak unutarnjeg nadzora.

"Od dana saznanja za slučaj pacijentice L. A. i upita novinarke Malbaše Major pokrenut je postupak unutarnjeg nadzora spomenutog slučaja te su zatražena očitovanja svih uključenih u liječenje pacijentice. Izražavamo žaljenje zbog nezadovoljstva pacijentice L. A. liječenjem u našoj ustanovi te molimo pacijenticu i širu javnost za strpljenje dok se ne utvrde sve činjenice vezane za njezin slučaj, o čemu će sukladno našim obvezama biti obaviješteno Ministarstvo zdravstva", dodali su iz šibenske bolnice.

Potresnu priču pacijentica je ispričala Provjerenom

Užasavajuća priča Lare Alat započinje nakon poroda, kada joj je liječnik nasilu pokušao izvaditi posteljicu, dok ga je ona u stravičnim bolovima molila da prestane. Svemu je svjedočila njezina sestra, koja joj je bila pratnja na porodu.

"On je svoju ruku gurnuo u njezinu rodnicu… On je silovito to vukao. Doktorica koja joj je vodila trudnoću govorila je da nema potrebe to raditi, da će se svakako uspavati, svakako će se operativnim zahvatom ukloniti posteljica, ali on je i dalje pokušavao, ignorirajući to što mu je doktorica govorila", ispričala je Paula Konjuh za Provjereno i dodala da je prizori koje je doživjela i danas progone.

Lara je na kraju operirana, no peti dan od dolaska kući primijetila je da nešto nije u redu. Kad se ohrabrila izvući ono što je iz nje virilo, šokirala se.

"Kad je ona to izvukla… U njoj su bili metri i metri gaze. On je gazu zaboravio. Uz to što si se ponašao mesarski, što si joj krvnički čupao posteljicu… još si ostavio i gazu unutra", priča njezina sestra.

Lara nakon toga dobiva visoku temperaturu i završava u bolnici, gdje je ustanovljeno da ima i zaostali komad posteljice. Mlada žena umalo je ostala bez maternice, pa i života. Srećom, uza se je imala obitelj koja joj je pomogla u toj agoniji.

