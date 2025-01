FOTO U Zadru se obilježava 32. obljetnica VRO Maslenica

Budnicom zadarske Gradske glazbe središtem Poluotoka, u srijedu je u Zadru nastavljeno središnje obilježavanje 32. obljetnica Vojno-redarstvene operacije (VRO) Maslenica, prve velike oslobodilačke akcije Domovinskog rata u kojoj je oslobođen veći dio zadarskoga zaleđa.

U odavanju počasti poginulim braniteljima kod Središnjeg križa na Gradskom groblju u Zadru sudjelovali su ministar branitelja Tomo Medved, ministar obrane Ivan Anušić, ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin i dr.

Medved je izjavio da će uvijek dolaziti u Zadar održavati uspomenu na ovu akciju kako se ne bi zaboravila žrtva hrvatskih branitelja i istina da je Hrvatska bila žrtva brutalne agresije, a važno je istinu prenijeti i na novije generacije.

Operacija Maslenica je kroz doktrinu i uporabu snaga prvi put objedinila cjelokupan sastav Hrvatske vojske, a neizostavne su bile i snage MUP-a. Upravo je taj udarni mač u iznimno kratkom vremenu realizirao zadaću i oslobodio planirano područje. Tada su stvorene i pretpostavke za Vojno-redarstvenu akciju Oluja, rekao je Medved.

Anušić je ocijenio kako je operacija Maslenica bila jedna od prvih akcija oružanih snaga koja je dokazala da smo spremni dvije godine nakon toga krenuti u najveće operacije Domovinskoga rata – Bljesak i Oluju.

Akcija Maslenica pokazala je organiziranost i snagu koja je kasnije prerasla u vojnu silu koja je 1995. godine u dva dana oslobodila Hrvatsku od srpskih dobrovoljaca i četnika. Zahvalni smo svima koji su dali svoje živote, kazao je Anušić.

Vijenci su položeni i kod spomen-obilježja 3. bojni Imotski sokolovi i 4. gardijskoj brigadi Pauci u Ulici Ante Starčevića, a potom su u uvali Jazine kod Kocke, spomenika hrvatskim braniteljima, delegacije položile svijeće i 32 ruže.

U akciji glavni ciljevi postignuti za 72 sata

Nakon odavanja počasti kod Kocke, u mimohodu središtem grada sudjelovalo je 188 zastava ratnih postrojba.

Akcija Maslenica, kodnog naziva Gusar, počela je 22. siječnja 1993. u šest sati ujutro, a glavni ciljevi postignuti su za 72 sata. Operacijom je zapovijedao general Janko Bobetko, a pomoćnici su bili tadašnji brigadiri Ante Gotovina i Ante Roso.

Hrvatska vojska i policija u borbena su djelovanja krenule iz nekoliko smjerova i već prvog dana oslobođeni su Rovanjska, Maslenica, Novsko ždrilo, Podgradina, Islam Latinski, Islam Grčki i Kašić. Sljedećih je dana oslobođena i Zračna luka Zemunik te brojna mjesta zadarskoga zaleđa.

Strateški važno bilo je i preuzimanje nadzora nad širim područjem Velike i Male Bobije, Tulovih greda i Malog Alana, ključnih položaja na Velebitu s kojih su hrvatske snage mogle nadzirati Obrovac, Gračac i Benkovac.

Do završetka operacije oslobođeno je cijelo područje tzv. ružičaste zone u zadarskom zaleđu i osiguran strateški bitan prostor Novskog ždrila.

Budući da je pod kontrolu hrvatskih snaga vraćeno Novsko ždrilo, na istome mjestu na kojemu je u studenome 1991. godine srušen Maslenički most sagrađen je pontonski most, koji je osigurao ponovno prometovanje između sjevera i juga do gradnje novoga Masleničkog mosta.

Borbe su trajale do kraja ožujka, a u akciji i neposredno poslije nje ukupno je poginulo 127 hrvatskih branitelja.

