U Zadru je održana središnja svečanost 29. obljetnice vojno-redarstvene akcije Maslenica. U pet dana, od srpske okupacije oslobođen je velik dio zadarskog zaleđa, ponovno je spojen sjever i jug zemlje. Operacija je to koja je nagovijestila Oluju i slobodu Hrvatske.

Hrvatska u subotu obilježava 29. godišnjicu vojno-redarstvene operacije (VRO) "Maslenica '93.", prvu veliku oslobodilačku akciju kojom je u nešto manje od tri dana oslobođen znatan dio zadarskog zaleđa te su stvorene pretpostavke za ponovno prometno povezivanje juga i sjevera zemlje.

"Taj dan sam mu čistila čizme. Kao da me kroz srce probolo to, ne mogu sebi doći i neki glas i uvijek se pitam što je to bilo. Kaže - ako pogine, da trebam prihvatiti. Ja sam se sva stresla. To ne mogu opisati. U 21. godini je poginuo", prepričala je reporterki Sanji Jurišić za Dnevnik Nove TV Tonka Bajlo iz Udruge roditelja poginulih branitelja Zadarske županije.

Na današnji dan 1993. počela je jedna od najuspješnijih oslobodilačkih operacija Hrvatske vojske i hrvatskih redarstvenih snaga kojom je oslobođen znatan dio zadarskog zaleđa, uključujući Novsko Ždrilo i zračna luka u Zemuniku, a stvoreni su i uvjeti za potpuno oslobađanje brane Peruća pokraj Sinja.

"Za Zadar i Hrvatsku je značilo da smo spojili sjever i jug Hrvatske, odmakli su se neprijateljski položaji od Zadra i na taj način je Zadar prodisao", rekao je Danijel Kotlar, ratni zapovjednik 7. Domobranske pukovnije.

Operacijom "Maslenica" uspostavljena je prometna povezanost između sjevera i juga Hrvatske te su stvoreni uvjeti za gradnju novoga Masleničkog mosta.

"Vojno-redarstvena operacija Maslenica je prekretnica u Domovinskom ratu. Snažna poruka narodu da je su naša Hrvatska vojska i policija, naše Oružane snage, kadre osloboditi svaki pedalj naše zemlje", izjavio je ministar branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved.

"Čovjek je uvijek ključ pobjede. Dakle, ti mladi gotovo golobradi momci koji su prilagođavali svoju vojnu opremu, koji su bili odlučni da idu u neizvjesnost, sa spoznajom da mogu izgubiti svoje živote", dodao je Kotlar.

Hrvatska vojska je u operaciji "Maslenica" pokazala visoku razinu odlučnosti i pripremljenosti. Operacija oslobađanja zadarskog zaleđa pripremana je u potpunoj tajnosti, pa je udar Hrvatske vojske iznenadio agresora. U operaciji su bili angažirane svi rodovi Oružanih snaga RH. U samo dva i pol dana Hrvatska vojska i policija je u cijelosti uspješno obavila planiranu zadaću, razbivši neprijateljske snage.

"A sad… Ovo vrijeme mi smo tu, ispred udruga da te neke stvari, obljetnice koje imamo, da se ne zaborave i da to sve prenesemo na našu mladost, na naše mlade. Jer za pet godina, deset, nas nikoga neće biti od braniteljske populacije. To bi trebalo ostati na našim mlađim naraštajima", komentirao je Josip Adžić iz Zajednice udruga veterana Vojne policije Domovinskog rata.

