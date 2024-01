Obilježena 31. obljetnica VRO Maslenica: "Jako teški osjećaji, ovako kad se skupe..."

Pripadnici hrvatske vojske i MUP-a oslobodili su u toj akciji strateške točke, te tako omogućili ponovno prometno povezivanje juga i sjevera Hrvatske. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a u mimohodu gradskim ulicama sudjelovali su brojni građani, političari, pripadnici braniteljskih udruga i obitelji poginulih branitelja.

"Jako teški osjećaji, ovako kad se skupe, kad to sve u svojoj glavi pogledam, uvijek se sjećam svog djeteta najviše, sve me to boli", rekla je Mira Šljepica, majka poginulog djeteta i civilna stradalnica iz Zadra.

"Ja sam strašno emotivna, sjećam se njega u vojsci, male djece, vode nismo imali, struje nismo imali, bilo je prestrašno", kazala je Geredina iz Petrečana.

"Mi smo u prva tri dana napadaja oslobodili jedan ogroman prostor, koji je trebalo sačuvati", kazao je Marko Čulina, prvi ratni zapovjednik 112. brigade za Vijesti Nove TV.

