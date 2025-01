Novi-stari američki predsjednik Donalda Trump već je prvog dana nakon svoje inauguracije prekršio jedno od najvažnijih predizbornih obećanja koje je dao tijekom kampanje.

U kampanji, Trump je više puta, često i senzacionalno, najavljiva da će dogovoriti okončanje rata u Ukrajini za 24 sata. Štoviše, najavio je kako će to učiniti čak i prije nego što prisegne i uđe u Bijelu kuću.

Tijekom televizijske debate s Kamalom Harris u rujnu tako je slavodobitno najavio kako će "sredit Rusiju i Ukrajinu dok bude čekao inauguraciju, a ponovio je to još nekoliko puta, pa tako i u podcastu u listopadu.

"Ratovi se ne mogu riješiti bombastičnosti. A karika koja nedostaje u njegovom razmišljanju je neshvaćanje da će Ukrajinci postići rješenje samo ako budu za pregovaračkim stolom s pozicije snage. On je zapravo potkopao njihov položaj i to je jedan od razloga zašto nije postigao rješenje prije svoje inauguracije", za The New York Times je objasnio demokratski senator Richard Blumenthal.

Nije prvi koji je prekršio obećanje, ali...

Američkim predsjednicima nije strano prekršiti obećanje koje su dali tijekom kampanje ili mandata, no većina je zbog toga i platila cijenu. George H.W. Bush svojedobno je izjavio kako porezi neće rasti te se čak i zaklinjao da "mu mogu čitati s usana". Na posljetku su porezi ipak rasli.

No, izgleda da se dolaskom Trumpa u Bijelu kuću po drugi put događa da se njegova pusta obećanja ne ispunjavaju. Kao što je primjerice tijekom prvog mandata najavio da će izgraditi zid na granici s Meksikom koji će Meksikanci platiti.

Također nije dogovorio trajni mir između Izraela i Palestinaca, za koji je govorio da "neće biti tako težak kao što su ljudi mislili". Nije ukinuo ni zamijenio Obamacare kao što nije ni pogurao gospodarski rast na četiri, pet pa čak ni šest posto.

Ostaje nam za vidjeti što će sve obećati pa prekršiti u sljedeće četiri godine.

