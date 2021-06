Vrtići su nam puni kao šipak, a puno je djece ostalo neupisano. Najviše problema ima u Zagrebu jer nema dovoljno vrtića i odgajatelja.

U Svetoj Klari nema vrtića. Valentina Šimić je zato svog sina htjela upisati u vrtić u drugoj četvrti, ali je odbijena.

"Moja opcija je sada pisanje žalbe. Moji roditelji rade, a druga baka je jako daleko. Mi nemamo druge opcije. Plaće nam nisu dovoljno velike za dadilju", rekla je.

Iz Udruge SIDRO upozoravaju da bi takvih odbijanja moglo biti sve više jer prosvjetne inspekcije sprečavaju prevelike vrtićke grupe. Dodaju da treba hitno pronaći kompromisno rješenje: da djeca imaju dovoljno mjesta, ali i da odgajatelji ne padaju s nogu od posla.

"Voda je došla do grla posljednjih godina. U potpunosti se ignoriraju potrebe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kada smo upisivali djecu u vrtiće u broju koji se u odnosu na propise pedagoških standarda penje i do 100 posto preko onoga dopuštenog", rekla je Katarina Turković Gulin, predsjednica Udruge SIDRO, za Dnevnik Nove TV.

Iz Ministarstva obrazovanja su nam potvrdili da je u tijeku više inspekcijskih postupaka, ali kažu da ne smiju govoriti o tome gdje su utvrđene nepravilnosti. Odgajatelji poručuju da pucaju po šavovima jer su grupe prenapučene, a uvjeti rada teški.

"Za dobnu skupinu od jedne do tri godine, jasličku dobnu skupinu, propisan broj djece je od osam do 12, a realno brojke sežu do jedan do 24. Znači, to je duplo", rekla je odgajateljica Nadina Đuretić.

Grad Zagreb zaprimio je 8700 zahtjeva za upis djece u vrtić, a odobreno ih je oko 6000. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da je upisano oko 85 posto djece, kao i prošle godine. Potvrdio je i da je održan sastanak s ravnateljima vrtića i resornim ministarstvom upravo na temu pedagoških standarda.

"To je nešto sto je sustavan problem koji se vuče, ja bih rekao, već više od 10 godina u Zagrebu i to ćemo morati sustavno rješavati", rekao je Tomašević.

Zajedno s ministarstvo planira se sastati i Udruga SIDRO jer problema je puno, a rješenje, kako sada stvari stoje, neće ići preko noći.

