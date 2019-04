U Slavoniji nažalost više nije vijest da se vrtići gase jer ih zbog bijele kuge nema tko pohađati, no kada punom vrtiću u jednoj od općina s najviše stanovnika zatvaranje prijeti zbog svađe, vrijeme je za uzbunu. Upravo to se dogodilo čepinskom Zvončiću, koji pohađa 170 djece. Iz Čepina javila se i reporterka Dnevnika Nove Tv Marina Bešić Đukarić.

Obavijest o upisu djece u novu vrtićku godinu odnosi se na sve, no ne i za djecu dječjeg vrtića Zvončić.

"Djece koja pohađaju trenutno vrtić imam dvoje, treće sam trebala upisati sada od jeseni, međutim, kada sam došla sa papirima u upravu rečeno mi je da ne mogu predati papire", objašnjava Ana Čorić Damjanov.

Ugovor između Općine Čepin i Dječjih vrtića Osijek, koji njime upravljaju, istječe potkraj kolovoza. Novi nije potpisan.

"Prvog devetog mi jednostavno ne znamo gdje ćemo s djecom, ne samo mi nego jednostavno 170 skoro djece u vrtiću jednostavno ne znaju gdje će", govori druga majka, Marija Sabljo.

Problem je nastao kada je Grad Osijek odlučio prestati sufinancirati troškove vrtića u drugoj općini.

"Nekad je to bila jedna općina Osijek, već dugo vremena su to različite administrativne upravne jedinice i zaista smo smatrali i na kraju smo svi bili suglasni oko toga da nije u redu da građani grada Osijeka sufinanciraju građane iz druge općine po bilo kojoj osnovi", rekao je Dražen Alerić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Puna cijena vrtića je 1460 kuna. Da bi ga roditelji i dalje plaćali 640, od općine je zatražen udio od 820 kuna, ali već od 1. svibnja.



"Nastao je nesporazum oko ekonomske cijene vrtića, mi imamo ugovor pravno valjani koji važi do 31.8. ove godine, koji je 500 kuna po djetetu i ravnateljica je unazad jedno mjesec dana poslala novi ugovor", govori pak Dražen Tonkovac, načelnik općine Čepin.

Načelnik ga je odbio potpisati, a Zvončić je izbačen s popisa vrtića koji upisuju djecu. Rješenje se tražilo na hitnom sastanku u Gradskoj upravi.

"Načelno smo dogovorili, danas imamo sjednicu vijeća gdje ćemo to i potvrditi", rekao je Tonkovac.



Općina je pristala na veću cijenu, a Dječji vrtići da će je naplaćivati tek od 1. rujna. No, sve to treba i potpisati, jer bez novog ugovora neće biti ni upisa, a rokovi istječu za samo 6 radnih dana.

"Ego u džep, a potpis na papir!"

"Zabinuti roditelji večeras su na ulicama gdje zvone za svoj Zvončić. Istovremeno se u vijećnici održava sjednica općinskog vijećagdje bi trebalo doći i do formalnog prihvaćanja uvjeta koje je pred njih stavio dječji vrtić Osijek.", izvijestila je Marina Bešić Đukarić, reporterka Nove TV.

"Mi kao roditelji smatramo da su pregovori došli do mrtve točke jer dogovor o suradnji između Čepina i vrtića Osijek nije postignut. Ovo je alarmantno za 171 dijete, a mi na ovo upozoravamo mjesecima. Mi zahtjevamo da se ugovor potpiše i kategorički odbijamo bilo koje drugo rješenje. Drugdje se vrtići gase, a mi naš branimo da nam ostane", rekla je majka Martina Pavić Grbić.

Roditelji poručuju da se "ega stave u džep, a potpisi na papir!"

"Ljudi su veliki onoliko koliko mogu kleknuti i pomoći jednom djetetu, pa ćemo vidjeti tko će biti veli ovdje", zaključila je Martina.

