Poduzetnik Stipe Latković sada je masno platio kaznu koju mu je ispisala građevinska inspekcija koja je ponovno u "akciji". No, na terenu je i dalje sve na svom mjestu. Danas je ekipa Dnevnika Nove TV tamo snimila i građevinsku mehanizaciju, a tog istog čovjeka i dalje brani predsjednik države.

Čak 150.000 kuna kazne platio je poduzetnik Stipe Latković. I to zbog skidanja službenog znaka, betoniranja pristupnog puta i bespravne gradnje potpornih zidova u uvali Vruja.

Stipe Latković pred kamere ne želi. U kratkom telefonskom razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Mariom Juričem potvrdio je kako je platio kaznu koju mu je izrekla inspekcija, a koju on smatra nezakonitom. A da apsurd bude veći tijekom snimanja tamo su zatečeni građevinski strojevi.

Na kamionu je ispisano ime tvrtke poduzetnika Latkovića. Ali, nije jasno uklanja li bespravno izgrađene dijelove ili nastavlja devastirati. Zbog svega je inspekcija ponovno na terenu.

"Još 2018. općina je poslala građevinskoj inspekciji prijavu ovo je prva informacija da je gospodin platio kaznu očito je kazna premalena da bi se zaustavili radovi ili su neki drugi povodi", rekao je Ivan Krželj, načelnik općine Zadvarje

Sprema se i prosvjed

"To je šaka u oko prirodi ako i postoji neka dozvola koju je on dobio treba provjeriti tko mu je tu dozvolu dao", rekao je Rose Fistanić iz Piska.

Latković je financijer kampanje i dobar poznanik predsjednika Milanovića.

"Bespravna gradnja? Onda će bit kažnjen za to", rekao je Zoran Milanović na što mu je novinarka Dina Ćevid kazala da je kažnjen je novčano i nastavio, maknuo je tablu.

"A onda će ga uhapsiti, kako da vam kažem, ne odlučujem ja o tome i ovi zavidni koji ga gledaju sa balature i mrze ga što nešto ima to rade prvenstveno zato. On ako je kriv, on će za to odgovarati. Ja ga ne mogu zaštititi i ne bih to napravio", kaže predsjednik.

"Ako kažete da ste ponosni kakvu poruku šaljete", pitala je reporterka.

"Ponosan sam na čovjeka koji ima 82 godine koji nikad nije bio priveden, nije zakonski odgovarao i koji se bavi proizvodnjom robe", odgovorio je predsjednik.

Nonšalancija predsjednika države ide dalje.

"Ljudi su zavidni, a on ako je kriv će odgovarati. To je star čovjek", dodao je Milanović koji je reporterku pitao je li ona agitator na što mu je odgovorila da neki sporovi traju od 2002. godine i s drugostupanjske se vraćaju na prvostupanjsku.

"Hoćete da ja prevedem te koji vode sporove? Latković ima preko 80 godina i svaki dan je gol do pasa tamo razbija kamenje. On će umrijeti radeći sigurno ne u luksuzu i napušen kao oni koji ga komentiraju", zaključio je predsjednik.

Samo je zaboravio reći da se problemi događaju na državnom zemljištu.

"Zašto Stipu Latkovića ističe kao građanina koji gradi pred zavidnim parazitima s balature kako nas je nazvao, a zašto istim metrom mu nisu tako prijatelji i simpatični dragi i ostali neosuđeni neoptuženi građani RH", pita se Boris Dežulović.

Državni inspektorat je protiv Latkovića podnio kaznenu prijavu. Inspekcija mora u roku od 60 dana izaći na teren i provjeriti stanje s pristupnom cestom. Ako ne stane s betoniranjem, iduća kazna mu je 80.000 kuna. Potporne zidove mora ukloniti kada primi rješenje. U roku od 30 dana mu za to dolazi kontrola.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr