Nekad ponos grada danas je ruglo koje zjapi prazno i propada: "Bez obzira čije je to, narod je to stvarao, a vidi što huligani rade"

Nekad jedna od elitnijih poslovnih zgrada i treći po veličini kombinat u Hrvatskoj danas je devastiran. Šokiran je bivši radnik, vozač direktora, koji je ovdje svakodnevno boravio. Prisjetio se kako je Mimoza nekada izgledala.

"Ponos grada je bila dok je radila. Radilo je oko 300 ljudi, dolje je bio restoran, sala za predavanja, sastanke, seminare", prisjetio se Ivica Plavčić.



Ivica ističe, tko god bi stigao u grad ovu sad devastiranu, nekad ljepoticu ne bi zaobišao.

"Ja sam vozio ljude iz Njemačke, Italije, divili su se kad su došli ovamo", dodao je.



Danas je svi gledaju sa zgraženjem.



"Jedna tuga, bol, žalost kad prođeš kraj nje, a znaš kako je to stvarano i građeno", komentirao je Đuro Ludban iz Đakova.

Najteže je onima koji žive tik uz nju.



"Tu bude i štakora, zmije se pojave", istaknuo je Đuro.



Na samo 100 metara zračne linije od katedrale, Mimoza koja se prostire na 8000 kvadrata, propada, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Čuvali su je, dok su mogli, skejteri iz grada.



"Nismo dali da nitko ulazi unutra, da razbija", prisjetio se Domagoj Miloš.



No kad je država prije pet godina gradu darovala Mimozu, grad ju je ogradio, ali je ogradio i omiljeno mjesto mladih, skejt park. Iako je ograđena, iz nje je pokradeno sve što je vrijedilo.



"Bez obzira čije je to, narod je to stvarao, a vidi što huligani rade", komentirala je Luca.



Nekoć luksuzna peterokatnica u vlasništvu PIK-a, pa države, prije 5 godine darovana je gradu Đakovu koji se obvezao da će Mimozu staviti u funkciju.

"U ovih pet godina nismo uspjeli zajedničkim snagama pronaći konkretno rješenje", rekao je zamjenik gradonačelnika Đakova Antun Galić.

Od države su zatražili produžetak ugovora koji će i dobiti.



"Jedinice lokalne samouprave svojim financijskim kapacitetima ni ne mogu iz samostalnih sredstava nego najčešće biraju EU fondove", kazala je državna tajnica Sanja Bošnjak.



Ta je zgrada dobila ime Mimoza jer je građena mimo zakona, bez građevinske dozvole.



"Nama bi u gradu bilo jednostavnije da smo digli ruke i da optužujemo nekog drugoga, smatramo da je to problem građana grada Đakova", istaknuo je Galić.



Umjesto devastirane zgrade, Đakovčani su izrazili svoje želje.

"Ja bi najradije starački dom", rekao je Zvonko dok je Ana dodala da bi mogla biti i neka bolnica.

Iako izgrađena mimo zakona, Đakovčani se nadaju da će što prije vratiti stari sjaj i opet biti ponos grada.

