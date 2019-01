Na Općinskom sudu u Zadru u srijedu se nastavlja suđenje Darku Kovačeviću Daruvarcu za brutalno premlaćivanje djevojke u kafiću.

Darko Kovačević Daruvarac 14. prosinca pušten je da se brani sa slobode, a javnost je dodatno zgrozila vijest da su ga prijatelji svečano dočekali u kafiću.

Određene su mu mjere opreza, tri puta tjedno mora se javljati policiji, dobio je zabranu prilaska obitelji na 100 metara kao i kontaktiranja, te zabranu napuštanja prebivališta, čega se, kako se doznaje u policiji, pridržava. Oduzeti su mu dokumenti.

Zbog puštanja na slobodu, a jer je istekao zakonski rok u kojem je mogao biti u istražnom zatvoru, organizirani su i prosvjedi i pljuštale su optužbe na rad pravosuđa.

U međuvremenu, Daruvarac je ostao bez odvjetnika Andreja Korljana. On ga više neće braniti zbog drugih obveza koje ima istog dana kad je i novo ročište Daruvarcu. To je mogao izbjeći da je opet zatražio odogodu, ali to nakon svega odvjetnik Korljan nije želio učiniti. Slučaj je preuzeo odvjetnik Boris Radman.

Pretučena djevojka u strahu od njegovih prijatelja

Općinsko državno odvjetništvo i dalje isttražuje što se kobne noći dogodilo i ispituju svjedoke iz kafića u kojem je Daruvarac brutalno pretukao djevojku, a koji su umjesto pomoći okrenuli glave. Daruvarac je 18-godišnju djevojku udarao rukama i nogama te je gazio po tijelu. Njenom je glavom udarao o umivaonik koji se od siline udarca razbio. Uhićen je tek dan kasnije, a nakon što se majka djevojke angažirala.

Šest mjeseci nakon tragičnog događaja pretučena je djevojka progovorila ekskluzivno za Provjereno. Otkrila je tada da joj nije ugodan osjećaj znati da je Daruvarac na slobodi. Iako ima policijsku zaštitu, a sud je odredio mjere opreza zabrane prilaska, strah je i dalje prisutan. ''Nije me strah ovako sad njega jer sigurna sam sad dok imam zaštitu i ljude oko sebe, ali ta njegova ekipa još je luđa od njega. Jedino me njih strah. Za mamu najviše jer je mama sve dala u javnost i toliko je toga napravila i ima dokaze protiv svih tih svjedoka što su rekli jedno, a zapravo ima drugo. I kad to sve izađe, ili kasnije, ne znam sada, da oni njoj nešto ne bi napravili'', ispričala je Lorena.

Suđenje se nastavlja u srijedu, a glavna rasprava kreće ispočetka pa će sutkinja odlučivati o mogućem ponovnom isključivanju javnosti iz sudnice.