"Ne osjećam se ni malo krivim", izjavio je Željko Travica, optuženik za ratni zločin. Ali tužiteljstvo smatra da je kriv.

"S više drugih nepoznatih pripadnika TO Mirkovci odmah po izlasku iz podruma postrojili više pripadnika HOS-a i poubijali iz vatrenog oružja", rekao je na suđenju Miroslav Kraljević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika.



Na klupi za svjedoke našla su se dva od tri preživjela sudionika strašnog zločina.

"Čuli se rafali, pretpostavljam da ubijaju, on je izaš'o prvi na stepenice. Ja sam ga povukao i rekao di ćeš budalo vidiš da su ih pobili. (Niste vidjeli ubijanje?) Vidio sam gdje je palo, dvoje, troje", izjavio je Ivica Kopčić, svjedok na suđenju.

Ubili su ga kad je kroz prozor htjeo, ovog kako smo se gurali… Tri metra od zida svi leže pobijeni", izjavio je svjedok Željko Uglješić.



Svjedoci su detaljno opisali iživljavanja nad njima nakon što su zarobljeni.

"Dolazili su kako idu straže, Zenge, Ustaše, tukli, udarali, donosili su u šljemu mozak nasih suboraca. Pokazivali, hoćete jesti, jeste gladni", ispričao je svjedok Željko Uglješić.

"Vidio sam jednog obješenog, boli su ga nožem. Brat njegov nas je tukao, bar mene. Palicom drvenom, par puta sam pao u nesvijest. Možda me i on tukao, al' ne znam pao sam u nesvijest… Bacili su bure nafte, zapalili i naše sve suborce su stavili u podrum, svi su pretežno izgorjeli i oružje je nađeno", izjavio je na suđenju Ivica Kopčić, svjedok.

Iako su zarobljenici cijelo vrijeme morali držati pognute glave - Travicu su prepoznali.

"Kako ja saznajem da je to Željko Travica? Imao je na sebi smeđu betretku, zelenu pancirku. Pitao je opet ime prezime, ime prezime… 'Ko ti je Tunjo? Ja nisam znao znaju li se, ne znaju. Ja sam izgovorio u Njemačkoj. On mi je opsovao mater, šta nisi i ti. Tako sam saznao da je to Željko Travica. Obraćali su se svi njemu. Pogotovo kad su nas vozili prema maloj Bosni. Svi su se njemu obraćali", pojasnio je pred sudom svjedok Ivica Kopčić.

"Doš'o je od Željka brat i rekao šta ste ih doveli, šta ih niste pobili ko ostale", rekao je Željko Uglješić, svjedok na suđenju.



Na pitanje suca imaju li što dodati, Kopčić kratko i jasno: "Neka kaže gdje su mrtvi, ništa drugo."



Suđenje se nastavlja 10-og veljače kada će svjedočiti i treći preživjeli Zoran Šorli, koji je prvi iznio mučne detalje zlostavljanja za Dnevnik Nove Tv.

