Željko Kovačević, zvani Daruvarac, ostao je bez svog dosadašnjeg odvjetnika Andreja Korljana, koji ga više neće braniti zbog drugih obveza koje ima istog dana kad je i ročište Daruvarcu u siječnju 2019. godine. To se moglo izbjeći tako da Korljan zatraži opet odgodu, no to, kaže, nije htio nakon svega što se događalo učiniti.

Andrej Korljan više nije odvjetnik Željka Kovačevića, zvanog Daruvarac, kojem se sudi za brutalno premlaćivanje 18-togodišnje Zadranke, Lorene Gurlice. Da je tome tako potvrdio nam je sam Korljan.

Stina je, nisam više njegov odvjetnik. Ali ne zato što sam odustao od tog predmeta. Problem je u tome da istog dana kad je njemu zakazana rasprava u Zadru, tog 9. siječnja, ja imam zakazanu raspravu na Županijskom sudu u Zagrebu. To je jedan uskočki predmet s više okrivljenika. A da tražim odgodu u ovom predmetu... neću tražiti", kaže nam Korljan.

Dodaje i da ima nekih privatnih obveza u drugoj polovici siječnja zbog kojih neće biti u Hrvatskoj. "Sve sam to kazao okrivljeniku i on je odlučio angažirati drugog branitelja. De facto je on meni otkazao", kaže Korljan.

Kovačević je angažirao novog odvjetnika, Borisa Radmana.

Korljan je nakon puštanja Kovačevića iz pritvora bio na žestokom udaru kritika javnosti. Prijetilo mu se i javno, po zidovima su ispisivani grafiti protiv njega. Tako je kraj njegovog ureda osvanula poruka: "Daruvarac je slobodan, odvjetnik je čist, ležat će na podu, Korljan i sadist".

Ipak, odvjetnik kaže da to nije razlog njegovog razlaza s klijentom. "Nisam otišao zbog tih prijetnji, nije to razlog zbog kojeg bih ja otišao. Ja se s tim mogu nositi. Iako je atmosfera takva kakva je. Ali isključivi razlog je to što mi se podudaraju dva ročišta", kaže Korljan.