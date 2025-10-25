Neobična krađa kod Bjelovara: Parkirao pred zgradu općine i samo sve pokupio

Neuobičajena krađa zbila se u samom središtu Rovišća, općine u blizini Bjelovara.

Nepoznati muškarac ukrao je nekoliko tikvi, koje su bile posložene kao ukras ispred zgrade općine. Muškarac se dovezao automobilom, parkirao kod zgrade, a zatim je izložene tikve, jednu po jednu, pa i one teške, utovario u prtljažnik automobila i potom se odvezao u smjeru prema mjestu Sveti Ivan Žabno.

Ovu "epsku" krađu zabilježile su nadzorne kamere, pa je općina objavila čitavu snimku na svojim stranicama na Facebooku, piše mojportal.hr.

"Nakon uspješne Male Bučijade, i buče su krenule – u nove avanture izvan Općine! Naime, trebale su ukrašavati ulaz u Općinu Rovišće kao podsjetnik na našu lijepu manifestaciju – no neki su odlučili premjestiti ju k sebi – u drugu županiju", napisali su u objavi.

Moguće je da su čovjeku zbilja hitno trebale bundeve da ih izrezbari za skorašnju Noć vještica.

Snimku opuštenog počinitelja krađe koji usred bijela dana odnosi ukrasne tikve pogledajte OVDJE.