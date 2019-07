Država se hvali da nam je stiglo više turista koji su ostvarili više noćenja, nego prošle godine. U prvih pola godine posjetilo nas je čak 6 milijuna i 880 tisuća gostiju. No, iz SDP-a stižu kritike da neka mjesta bilježe turistički pad i veći od 10 posto.

Šest posto više dolazaka i tri posto više noćenja ostvareno je u u prvih šest mjeseci. Hrvatski turistički rekorder broj jedan je Dubrovnik, a slijede ga Rovinj i Zagreb. Među top destinacijama je i Split.

"Kvaliteta koju nudimo će uvijek privući goste. Današnji ljudi koji putuju traže više kvalitete i to im je bitnije nego cijene", kaže Tina Sarajlić, voditeljica hotela u Splitu.

"U ovom hotelu pošto je novootvoreni hotel za sada je sezona odlična, popunjenost je preko 90 posto što se tiče lipnja srpnja i kolovoza", kaže Hrvoje Stošić, voditelj hotela u Splitu.

No, neka mjesta su podbacila poručuju SDP-ovci iz Splita. Minus u Supetru je kaže gradonačelnica oko 11 posto.

"Naravno da su ljudi zabrinuti s obzirom na podatke , svi na otoku živimo od turizma", kaže Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Bolji rezultati u odnosu na prošlu sezonu

Destinacije koje su radile na kvaliteti nemaju srpanjsku rupu kao ni većih problema, tvrdi ministar.

"Mi očekujemo na razini godine povećanje od dva do tri posto i taj ritam pokušavamo održati. Mislim da smo s ovim brojkama dosad i rekli što to znači. Neke destinacije sigurno imaju manje turista. Mi to pratimo preko eVisitora, ali neke destinacije koje imaju kvalitetniji smještaj, 4 i 5 zvjezdica, kod njih taj problem nije toliko naglašen", kaže Gari Cappelli, ministar turizma.

Puno je više novih kreveta, kažu u Hrvatskoj turističkoj zajednici.

"Hrvatska je na dan 30. lipnja raspolagala s 1,18 milijuna kreveta u komercijalnim smještajnim kapaciteta, a u odnosu na prošlu godinu riječ je o rastu volumena smjestajne ponude i od 4,02 posto, odnosno 47 tisuća novih kreveta u komercijalnom smještaju", kaže Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

U prva tri mjeseca ove godine prihodi u turizmu su veći za 25 milijuna eura nego prošle godine, kažu u ministarstvu.

Reporter Nove TV Mario Jurič razgovarao je s načelnikom Općine Smokvica na Korčuli Kuzmom Tomašićem koji tvrdi da tamo sezona ne ide baš najbolje.

Tvrdite da je sezona podbacila, koje su vaše procjene, podaci?

Kada pogledate podatke koje je danas izneo ministar Cappell, ne možete se ne zapitati živi li ministar u nekoj paralelnoj državi jer da nama sezona raste 10 posto te su nam u isto vrijeme poluprazni trajekti, restorani. U zadnje vrijeme razgovaram s vlasnicima ugostiteljskih objekata i hotelskih kuća, svi se žale.

Konkretno za vašu Općinu, koliko manje?

Još uvijek nisu dostupni podaci, ali između pet i sedam posto manje u lipnju u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s tim da je prošle godine bilo nogometno prvenstvo.

Ali eVisitor kaže da od početka godine imate 14 posto više dolazaka i otprilike toliko noćenja. Gdje je onda problem?

To se i ja pitam, zanima me ta metodologija na temelju čega naš ministar izračuna te brojeve. Možemo se spustiti među stvarne ljude, mještane. Nećemo naći niti jednog koji se hvali.

Nije li to onda vaša krivica? Niste stvorili dodatni sadržaj, kvalitetu.

Krivica je prije svega na sveukupnoj državnoj politici prema turizmu koja se događa stihijski dok su naši konkurenti za ovu sezonu snižavali poreze, subvencionirali cijene karata i ostalo.

Da je SDP na vlasti, tko bi onda bio kriv?

Da je SDP na vlasti, tad bi PDV bio 13 posto i rastao bi broj noćenja kao što je i 2014. godine rastao.

Što najviše zamjerate državi?

Zamjeram što nema politiku turizmu, nema jasnu strategiju razvoja turizma nego se sve događa stihijski i rastemo na tuđoj nesreći.

