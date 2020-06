Maturantima je ostalo još nekoliko dana do najvažnijih ispita u dosadašnjem školovanju - državne mature. Provjerili smo je li sve spremno.

Ove godine bilo je mnogo nedoumica - bit će je, neće je biti, pisat će se samo obavezni predmeti, ipak i izborni... Na kraju svega, ispiti su upakirani, i krenuli su prema školama. Na tajnoj lokaciji uvjerili smo se je li sve spremno za državnu maturu u ponedjeljak. Učenici očekivano jesu i nadaju se da će sve dobro proći.

Zbog epidemiološke situacije ispiti se ove godine pišu u dva bloka. Prvo obvezni predmeti od 8. lipnja do 24. lipnja, a zatim izborni od 25. lipnja do 3. srpnja. Prvi se rezultati očekuju 15. srpnja, a konačni 20. srpnja. Ove godine očekuje se 32 tisuće pristupnika, a dio gradiva četvrtog razreda neće se vrednovati, iako ga neki ispiti sadržavaju.

„Sami pristupnici na ispitu će biti upozoreni koji su to brojevi ispitnog zadatka koji neće rješavati te će se također obavijestiti na samoj pozadini, a to je školska ploča“, objašnjava ravnateljica NCVVO-a Ivana Katavić.

Pristupnici smiju imati zaštitne maske, ove godine iz higijenskih razloga donose svoj pribor za pisanje, a svakako će sjediti na udaljenosti od metar i pol do dva. Škole se spremaju. „Učionice su spremne, samo ćemo poštivati ipak još preporuke pa u učionici neće bit 15 do 16 učenika, nego 10 do 12“, kaže ravnatelj škole Zlatko Stić.

A jesu li učenici spremni?

Štrajk, pa koronavirus, Zagrepčanima i potres, a maturanti su školovanje dovršili online. Postavlja se pitanje mogu li u takvim uvjetima maturanti uopće biti spremni.

„Imali smo jedinstvenu priliku da su mladi prisutni online, da imamo jednostavan način kako doći do većine maturanata i nismo iskoristili priliku da ih pitamo kako vi želite maturu, kada ju želite, što mislite da bi vam trebalo“, nezadovoljan je Josip Miličević iz Saveza mladih.

Maturantica Iva Tucak smatra da je sve moglo biti organizirano bolje da je ministrica Divjak samo gledala stvari iz perspektive učenika. Njena osječka kolegica dodaje kako je stresno ne znati kada se pišu mature, hoće li se pisati izborni predmeti i druge važne informacije koje su tek nedavno dobili.

Sva ta neizvjesnost utjecala je i na mentalno zdravlje učenika koje je, kažu stručnjaci, temelj kvalitete života. „Ne znači da će oni sada svi imati trajne neke posljedice, međutim važno je razumjeti da dugotrajno izlaganje stresu je povezano s trajnim problemima mentalnoga zdravlja“, tvrdi psiholog Petar Bezinović.

Još malo neizvjesnosti do rezultata maturantima također neće pomoći. Bivši maturanti šalju savjete, a sadašnji - dobre želje, uz savjet da se smire i pouzdaju u svoje neupitno znanje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr