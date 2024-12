Počinju prijave za državnu maturu: Ima jedna velika novost

Prijave ispita državne mature za prvi rok u školskoj godini 2024./2025. počinju u nedjelju u podne te će trajati do 15. veljače 2025., a novost je uvođenje dva praga prolaznosti, za matematičko-prirodoslovno područje te za jezično-komunikacijsko područje i društveno-humanističko područje.

Prag prolaznosti za sve prirodoslovno-matematičke predmete (matematika viša i niža razina, fizika, biologija, kemija, informatika, geografija) bit će jednak i trebat će 25 posto za prolazak, a za sve društveno humanističke jezične predmete prag prolaznosti bit će 30 posto, što je niži prag prolaznosti od dosadašnjeg.

Do sada je na ispitima državne mature bilo devet pragova prolaznosti, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović objasnio je da su od 2010. do 2021. na svakoj maturi pragovi mijenjani iz najmanje jednog, često i iz više predmeta, dok se od 2021. do 2024. pragovi prolaznosti nisu mijenjali niti iz jednog predmeta.

Moguća promjena broja prijave izbornih predmeta

Na prošlogodišnjoj državnoj maturi NCVVO odlučio je smanjiti najveći broj izbornih predmeta koju maturanti mogu prijaviti sa šest na pet.

"Zasad ostaje da pristupnici mogu prijaviti najviše pet izbornih predmeta, unatoč činjenici da 1,1 posto pristupnika u prosjeku odabire četiri izborna predmeta, a samo 0,4 posto pristupnika pet izbornih predmeta, što nas vodi tomu da iz praktičnih razloga provedbe u školama razmišljamo da taj broj od pet izbornih predmeta smanjimo", odgovorio je Filpović na upit Hine.

Filipović također ističe da će i ove godine 15. veljače 2025. biti objavljeni probni ispiti državne mature, no samo iz obveznih predmeta jer su iz Centra procijenili da nije nužno provodit ih iz izbornih.

"Ova generacija maturanata je samo u prvom razredu pohađala nastavu pod COVID mjerama. Probne ispite smo i uveli kako bismo generacijama koje su bile kod COVID mjerama olakšali polaganje ispita državne mature", pojasnio je.

Nema bitnih promjena uz prijave ispita državne mature

Ravnatelj je također naglasio da ove godine nema bitnih promjena vezanih uz prijave ispita državne mature i one će trajati do 15. veljače.

Državne mature u prvom roku će se pisati od 2. do 26. lipnja 2025. godine.

Prema kalendaru NCVVO-a, prvi ispitni rok državne mature započinje 2. lipnja s četiri ispita, iz češkog i srpskog jezika te mađarskog i talijanskog jezika i književnosti.

Prvi od obaveznih ispita koji se održava je hrvatski jezik koji se piše u dva dijela. Prvi dio, test i sažetak, pišu se 16. lipnja, a dan nakon, 17. lipnja piše se esejski dio.

Osnovna i viša razina engleskog jezika piše se na isti dan 18. lipnja. Obje razine matematike također pišu na isti dan, 25. lipnja.

Objava rezultata ljetnog roka državne mature bit će 9. srpnja 2025., rok za prigovore je 11. srpanj 2025., a konačna objava rezultata 16. srpanj 2025. godine.

Drugi rok državne mature održavat će se od 20. kolovoza do 5. rujna 2025. godine.

Rok za dostavu zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije je 21. veljače, a rok za uplatu troškova za polaganje ispita za obveznike plaćanja je 2. svibnja 2025. godine.

Sve potrebne informacije bit će objavljene na mrežnim stranicama www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Pročitajte i ovo Ozbiljni sukobi VIDEO Kaos na istoku Europe! Postavljene barikade, stotine uhićenih: "Bojim se, ali stajat ću ovdje"

Pročitajte i ovo Ispao iz auta Policija objavila stravične detalje tragične prometne nesreće u kojoj je poginuo hrvatski nogometaš