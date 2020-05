Državna matura počinje 8. lipnja ispitom iz hrvatskog jezika. Maturante prije samih ispita, 12. svibnja očekuje probni online esej iz hrvatskog jezika. Kako bi im se pomoglo, Ministarstvo obrazovanja otvorilo je Viber grupu Matura(nti) 2020. gdje redovito dobivaju obavijesti o svemu vezanom uz maturu.

Ministarstvo obrazovanja donijelo je odluku kako se gradivo drugog polugodišta četvrtog razreda uklanja iz ispita obaveznih predmeta.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je i nove ispitne kataloge za osam predmeta. Uz izmjene u sadržaju koji se neće ispitivati, najveća novost je promjena broja bodova na ispitima iz Hrvatskog jezika i Matematike.

Također, produljen je rok za naknadnu odjavu i promjenu ispita, kao i uplatu ispita.

Kalendar ispita Državne mature

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je u petak kalendar ispita Državne mature, koji će se održati u dva bloka te će se od 8. do 24. lipnja polagati obavezni predmeti, a od 25. lipnja do 3. srpnja izborni.

Maturanti će najprije pristupiti polaganju ispita ih hrvatskoga jezika. Test iz hrvatskog na A razini pisat će se 8. lipnja, a na B razini 9. lipnja, dok će se esej na A razini pisati 10. lipnja, a na B razini 12. lipnja. Svi ispiti počinju u 9 sati.

Drugi ispitni tjedan počinje testovima iz materinskih jezika nacionalnih manjina (češkog, mađarskog, srpskog i talijanskog) 15. lipnja u 9 sati, dok će se u 14 sati polagati ispit iz Grčkog jezika. Sljedeći dan, 16. lipnja u 9 sati piše se esej iz materinskih jezika nacionalnih manjina, a u 14 sati polaže se latinski na A ili B razini.

Ispiti iz stranih jezika nastavljaju se 17. lipnja polaganjem njemačkog (9 sati) i španjolskog jezika (14 sati) na obje razine.

Ispit iz engleskog jezika na A razini na rasporedu je 18. lipnja u 9 sati, dok se u 14 sati polaže francuski jezik na obje razine. Engleski jezik na B razini maturanti će polagati 19. lipnja u 9 sati, a istoga se dana u 14 sati polaže talijanski jezik na obje razine.

Blok obaveznih predmeta završava ispitima iz matematike – 23. lipnja na A razini i 24. lipnja na B razini.

Drugi ispitni blok državne mature, u kojemu se polažu izborni predmeti, počinje 25. lipnja ispitima iz fizike (9 sati) i glazbene umjetnosti (14 sati), a 26. lipnja polažu se psihologija (9 sati) i logika (14 sati).

Zadnji tjedan mature počinje ispitima iz biologije (9 sati) i filozofije (14 sati) 29. lipnja. Likovna umjetnost (9 sati) i geografija (14 sati) polažu se 30. lipnja, a kemija (9 sati) i sociologija (14 sati) 1. srpnja.

Politika i gospodarstvo na rasporedu su 2. srpnja u 9 sati, a etika i vjeronauk u 14 sati, a 3. srpnja polažu se informatika (9 sati) i povijest (14 sati).

Kalendar pogledajte OVDJE.

Novi katalozi za predmete državne mature

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) je objavio i nove kataloge za osam predmeta državne mature: Hrvatski jezik, Matematika, Latinski jezik, Grčki jezik, Talijanski jezik, Mađarski materinski jezik, Srpski materinski jezik te Talijanski materinski jezik.

Kataloge za predmete državne mature pogledajte OVDJE.

Maturanti će na ispitu dobiti naputak o tome koja pitanja ne moraju rješavati. Izmjene sadržaja ispitivanja pogledajte OVDJE.

U ispitnim je katalozima popis svih nastavnih sadržaja i ishoda koje pristupnici trebaju pripremiti za ovogodišnje ispite državne mature, a posebno se ističu sadržaji i ishodi iz druge polovine četvrtoga razreda gimnazijskih programa koji se neće ispitivati i vrednovati.

Sažeti prikaz izmjena i dopuna u ispitnim katalozima pogledajte OVDJE.

Način provedbe i trajanje ispita

Pristupnici će na početku provedbe ispita otvoriti svoje ispitne knjižice. Voditelj ispitne prostorije pročitat će koji se zadatci neće ispitivati i vrednovati, a pristupnici će ih označiti u svojim ispitnim knjižicama.

Zatim će voditelj ispitne prostorije napisati na ploči brojeve tih

zadataka te će pristupnicima i na taj način još jednom ukazati koje zadatke ne trebaju rješavati.

Trajanje ispita neće se mijenjati jer broj zadataka koji se neće ispitivati i vrednovati ni u jednome ispitu ne prelazi 10 % od broja zadataka prema kojemu je određeno trajanje ispita.

Promjene u bodovanju

Došlo je i do izmjena u broju bodova. Bodovanje je izmijenjeno i u ispitima iz Hrvatskog i Matematike.

Bodovanje u ispitima iz Talijanskoga jezika, Latinskoga jezika, Mađarskoga materinskoga jezika i Talijanskoga materinskog jezika te u esejima iz Hrvatskoga jezika i Srpskoga materinskog jezika nije izmijenjeno.

Broj zadataka pa time i bodovanje najviše su izmijenjeni u ispitima obiju razina iz Hrvatskoga jezika u dijelu Književnost i jezik (test), ispitu iz Srpskoga materinskog jezika (test) i u ispitu više razine iz Matematike.

U svim trima predmetima smanjen je broj zadataka koji će biti vrednovani na način da će skale ukupnih brojeva bodova biti smanjene za 10 %.

Dakle, u Hrvatskome jeziku (test) na objema razinama ukupan broj bodova bit će smanjen s 80 na 72, a u Matematici – viša razina te u Srpskome materinskom jeziku (test) sa 60 na 54.

Predlaže se množenje postignutoga broja bodova u svakome zadatku s konstantom 1.1 kako bi maksimalni zbroj bodova ostao u skladu s važećim ispitnim katalozima i kako bi bio usporediv s prijašnjim provedbama ispita.

Produljen rok za naknadnu prijavu i odjavu ispita

Na snagu je nstupio novi pravilnik o polaganju državne mature kojim se omogućava, a iznimno za vrijeme pandemije zbog koronovirusa, da se u slučaju promjene kalendara prijavljeni ispiti koji nisu prijavljeni mogu se prijaviti, promijeniti, odjaviti i uplatiti najkasnije u roku osam dana od promjene kalendara ispita.

U skladu s navedenim, rokovi su pomaknuti na:

– naknadna prijava ispita do 15. svibnja 2020.

– naknadna promjena ispita do 15. svibnja 2020.

– naknadna odjava ispita do 15. svibnja 2020.

– uplata ispita do 15. svibnja 2020.

Način navedenih postupaka ostaje nepromijenjen, a detalje, objavljene u veljači pogledajte OVDJE.

Rezultati mature će biti objavljeni 15. srpnja, rok za prigovore je 17. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 20. srpnja.

Maturantima će se svjedodžbe podijeliti 22. srpnja.

Novi ispitni katalozi