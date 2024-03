Jandroković: "Milanović bi dao ostavku da je frajer, a lijeva koalicija je diletantska"

Gordan Jandroković prvi je na listi HDZ-a u II. izbornoj jedinici. S aktualnim predsjednikom Sabora razgovarali smo o Šeksu, Karamarku, Milanoviću i Plenkoviću.

HDZ je predstavio svoj slogan "Za sve izazove", što bi mnoge moglo asocirati na nešto, pomalo, vojnički.

Pročitajte i ovo Sve se mijenja iz sata u sat Istraživanje Dnevnika Nove TV: Kako su svi šokovi i preokreti utjecali na građane? Evo što misle o Milanoviću, Plenkoviću i izborima

"Nije baš tako. Prošli smo kroz veliki broj izazova u ovih proteklih osam godina. Podsjetio bih na situaciju s Agrokorom, korona krizu, potrese, rat u Ukrajini i Bliskom istoku, poremećaji u opskrbi energentima, hranom. Na sve to odgovorili smo izuzetno kvalitetno i uspješno. I dalje smo spremni za sve izazove", rekao je Jandroković.

Kandidatura predsjednika Milanovića mnoge je iznenadila, no Jandroković tvrdi da im to nije promijenilo planove koje su imali u kampanji.

"Ne, mi nastavljamo s našom kampanjom kako smo planirali. Nikad nismo bježali od odgovornosti, nikad nismo varali naše birače za razliku od predsjednika Milanovića.

Pročitajte i ovo zadnji dan kampanje Nova TV pozvala Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića na sučeljavanje

On je rekao kad je bio predsjednik Vlade da se nikad neće kandidirati za predsjednika države, a kad je postao predsjednik države, rekao je da se nikad neće kandidirati za predsjednika Vlade. To je nekakva virtualna kandidatura jer neće biti na listi. Od prvog trenutka mi je to bilo jasno. Samo naivci su pomislili da on ima časne namjere. Da je frajer dao bi ostavku i izašao na izbore, ali ovo je sve nekakva igra, blef, fake", kazao je.

Lijevu koaliciju nazvao diletantskom

Ukoliko Milanović prije izbora podnese ostavku, Jandroković postaje v.d. predsjednik republike.

"Kada bi on takvo što napravio to bi bio nastavak kršenja Ustava, nedemokratskog ponašanja i iz tog razloga čekat ćemo što će se dogoditi. Neću unaprijed odgovarati na ta pitanja i otkrivati našu taktiku. Pratite li ga vidjet ćete da je to sve jedna igra, jako loše za Hrvatsku i naše građane", tvrdi Jandroković.

No, iako o Milanoviću nema visoko mišljenje, ipak ga je pohvalio da ima veće kvalitete od Peđe Grbina.

Pročitajte i ovo Tko je jamio? Rojs se odlučio aktivirati i ići kontra HDZ-a: "Prije bi mi ruka otpala, nego da idem s njima"

"Političke kvalitete Peđe Grbina su jako male, budući da je Milanović malo bolji to nije kompliment. Sastavili su koaliciju od 11 političkih opcija, zazivaju i Možemo, javljaju se još i ti tzv. desni Most i Suverenisti. Kakva bi to koalicija bila? Moramo imati ozbiljne, odgovorne ljude, državnike, a ne ovakve diletante, amatere i avanturiste", rekao predstavnik HDZ-ove liste u II. izbornoj jedinici.

Još uvijek se čeka odluka Ustavnog suda koja će dati konačni pravorijek na situaciju. Bivši predsjednik Sabora iz redova HDZ-a Vladimir Šeks, tvrdi, da bi Milanovića trebalo opozvati.

"To njega morate pitati. On često ima osebujne izjave. Ne mogu to komentirati", kratko je rekao Jandroković.

Karamarko na listi?

Premijer je na općem Saboru HDZ-a posebno pohvalio Tomislava Karamarka.

"Ovo su izbori gdje SDP ide u jednu žestoku ideološku podjelu, mi to ne volimo. Naravno, važno nam je da svi potencijalni glasači HDZ-a budu na našoj strani. O tome da bude na listi se još nije govorilo", izjavio je predsjednik Sabora.

Pročitajte i ovo gledajte od 19 sati Reporter Poziva napadnut tijekom snimanja emisije

Na saboru HDZ-a je bio i Ante Đapić, a hoće li on pronaći svoje mjesto na listi nije otkrio.

"To su sad špekulacije. Bitno da se izabere najbolje ljude. Bit će dovoljno žena", rekao je Jandroković.

O mogućoj koaliciji s Domovinskim pokretom nije htio govoriti. Naglasio je kako je HDZ fokusiran na nastavak suradnje s dosadašnjim partnerima.

"Mi smo koncentrirani na suradnju s našim dosadašnjim partnerima. Ako će faliti ki bi, da bi", izjavio je.

"Mi smo plavi i tako će ostati"

U raspletu parlamentarnog Gordijskog čvora u superizbornoj godini, mogli bi izaći ponovno na predsjedničke izbore. Imaju li u HDZ-u plan za tako nešto, Jandroković nije htio otkriti.

Pročitajte i ovo Najavili smjenu Turudića Tomašević i Benčić predstavili 13 poteza koje planiraju učiniti ukoliko preuzmu vlast

"O tome ne razgovaramo, sada je fokus na parlamentarnim izborima. Naši protivnici neće se libiti kršiti osnovna načela demokracije. S naše strane neće biti negativne kampanje. Odgovarat ćemo vrlo oštro ako nas budu napadali, ali nećemo biti ti koji će stvarati atmosferu nervoze, međusobnih optužbi, konflikta, netrpeljivosti, mržnje".

SDP u kockarskom žargonu i igri riječima tvrdi da su stavili sve na crveno.

"Jako dobro da su stavili sve na crveno, da ljudima bude jasno da se radi o lijevoj, u jednom dijelu i rigidnoj koaliciji. Pitanje kako na to gledaju Most, Suverenisti i svi drugi s desnog spektra koji najavljuju da je suradnja s takvom ljevicom moguća. Mi smo plavi i uvijek ćemo biti plavi", zaključio je Jandroković.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.