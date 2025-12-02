Obilježena godišnjica pogibije prvih hrvatskih zrakoplovaca: "Imali su dovoljno hrabrosti da lete u zrakoplovima od papira i drveta"

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomenika u Otoku kod Vinkovaca, u nazočnosti hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, obilježena je 34. obljetnica pogibije hrvatskih zrakoplovaca pilota Marka Živkovića i Mirka Vukušića, te padobranaca Rade Grive i Ante Plazibata.

"Oni su poginuli prije 34 godine, ali dok god ih se sjećamo, oni su živi među nama. Uvijek govorimo da je Hrvatsku branilo malo dobrih ljudi, a oslobađalo malo više. Među tim malobrojnim dobrim ljudima bila su i ova četvorica zrakoplovaca", kazao je u govoru predsjednik Milanović.

Rekao je i da su Otok danas trebali nadlijetati hrvatski borbeni zrakoplovi, ali se to nije dogodilo zbog loših vremenskih prilika. "I bolje je tako. Bolje je da se ta imovina čuva i čuvaju se ljudski životi", poručio je.

Godišnjica pogibije prvih hrvatskih zrakoplovaca Foto: Ured Predsjednika

Naglasio je i da su su četvorica hrvatskih zrakoplovaca imala "dovoljno hrabrosti i ludosti" da lete za Hrvatsku u poljoprivrednom zrakoplovima od papira i drveta.

"To je hrabrost posebne kategorije", ustvrdio je predsjednik Zoran Milanović.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava, pozdravljajući sudionike komemorativnog skupa u ime predsjednika Sabora, kazao je da se žrtva četvorice zrakoplovaca ne smije zaboraviti.

"Možda baš i zbog ovih recentnih događanja trebamo neke podsjetiti i okupljati se, a vjerujem i da neki ljudi i ne znaju koliko je krvi, suza i hrabrosti trebalo da se stvori država", rekao je Penava.

U ime predsjednika Vlade govorio je državni tajnik, general u miru, Drago Matanović poručivši kako su četvorica zrakoplovaca borbenim djelovanjem davala snagu i nadu braniteljima Vukovara.

Godišnjica pogibije prvih hrvatskih zrakoplovaca Foto: Ured Predsjednika

"Budućim naraštajima moramo prenositi činjenicu da nam sloboda nije došla sama od sebe. Za nju smo se borili i ginuli", kazao je Matanović.

Otočki gradonačelnik Slavko Grgić podsjetio je da je za slobodu grada Otoka poginulo i ubijeno 27 hrvatskih branitelja i civila kojima se danas također odaje počast.

Govorio je i ratni padobranac Darko Reinspach prisjetio se kako su ratni hrvatski zrakoplovci najprije padobranima dostavljali lijekove u opkoljeni Vukovar, a potom su počeli i s borbenim djelovanjem.

"Trajalo je to sve do 2. prosinca i, nažalost, treći let te noći završio je tragično", svjedočio je.

Četvorica hrvatskih zrakoplovaca, pripadnika Prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek, poginula su pri izvršenju borbene zadaće u noći s 1. na 2. prosinca 1991. nedaleko od Otoka, nakon što je njihov zrakoplov, raketom zemlja-zrak, oborila protuzračna obrana bivše jugo-vojske, koja je pomagala srpskim paravojnim postrojbama.

Piloti Marko Živković i Mirko Vukušić, te padobranci Rade Grive i Ante Plazibat prvi su hrvatski zrakoplovci koji su poginuli u Domovinskom ratu.

Godišnjica pogibije prvih hrvatskih zrakoplovaca Foto: Ured Predsjednika

Vijence podno spomenika poginulim zrakoplovcima u središtu Otoka položili su i svijeće zapalili, pored predsjednika Milanovića, članovi obitelji i rodbine te suborci poginulih zrakoplovaca, kao i brojna izaslanstva, dok je u otočkoj Župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskog služena misa zadušnica.