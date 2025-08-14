Lažna humanitarna akcija: "Ne smijemo dozvoliti da stvore takvo nepovjerenje"

Društvenim mrežama počela se širiti humanitarna akcija, koja je, prema svemu sudeći, lažna. Majka navodno traži pomoć za petogodišnje dijete koje treba liječenje u Americi.

Cijela stvar je još više sumnjiva jer se prije manje od godinu dana pojavila slična priča o djevojčici Sofiji. Osim iste dijagnoze i gotovo istog vapaja roditelja, na fotografijama je vidljivo da se radi o sličnoj okolini u kojoj je i maleni Andrej. Ista shema ostavlja malo za dvojbu, poručuje stručnjak.

Na stranici se navodi neprofitna organizacija "Praying for life" kao ona koja je odgovorna za preuzimanje i distribuiranje donacija. Ona je registrirana u New Yorku, ali kada odete na njihove službene stranice - nikakvih informacija o njima, nećete vidjeti.

"Vi kada vam se odobri humanitarna akcija dobijete jedan logo, on je crvene boje, ima H, dosta bazično izgleda i svaki provoditelj humanitarne akcije zapravo svugdje to mora objaviti. Svaka humanitarna akcija mora imati i otvoriti poseban račun samo za tu humanitarnu akciju“, komentirao je Ivan Blažević, koji je u civilnom je sektoru više od 10 godina i organizirao je nebrojene humanitarne akcije.

Ivan Blažević, aktivist Foto: Dnevnik Nove TV

I po završetku su, objašnjava Blažević, dužni su predati izvještaj, a država je stroga u provjerama. Jer ovakvi slučajevi bacaju ljagu na sve buduće inicijative.

"Ne smijemo si dozvolit da i civilnog sektora, ali i drugih humanitarnih pojedinačnih akcija koje se rade, da stvore takvo nepovjerenje, da onda nitko nikome neće pomoći“, dodao je Blažević.

Zato se ljudi pozivaju na prijavljivanje. Na upit koji su poslali novinari Nove TV, MUP odgovara da zbog tajnosti u postupanju izvida, ne mogu reći je li bilo prijava zbog akcije "Nada za Andreja".