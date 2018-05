U Krašiću je u utorak obilježena 120. obljetnica rođenja blaženog Alojzija Stepinca, procesijom od Stepinčeve rodne kuće u Brezariću do župne crkve Presvetog Trojstva u Krašiću te euharistijskih slavljem koji je predvodio je varaždinski biskup i Stepinčev pranećak mons. Josip Mrzljak, priopćeno je iz Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

U propovijedi je biskup Mrzljak podsjetio na Stepinčeva pisma iz krašićkog zatočeništva, poslana na razne adrese, koja su ilegalno putovala raznim osobama iz kleričkog i redovničkog života, ali i mnogim kršćanskim laicima, kao i njegovoj rodbini. Ona pokazuju kršćansku zrelost i dosljednost u nimalo lakim vremenima jugoslavenske komunističke diktature te su bila onda, ali i danas, siguran putokaz mnogim ljudima dobre volje, rekao je Mrzljak.

Pisma iz Krašića, istaknuo je, bogata su riznica svjedočanstva čvrste i nepokolebljive vjere Alojzija Stepinca te njegova dragocjena ostavština svima.

"Stoga i mi, koji danas ovdje obilježavamo 120. obljetnicu njegova rođenja i 20. obljetnicu proglašenja blaženim, te očekujući još jedan korak – proglašenje svetim, kada bude Božje vrijeme, ponesimo sa sobom čvrstu i obnovljenu vjeru i zagovor bl. Alojzija", zaključio je biskup Mrzljak.

U ime zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića okupljenima se obratio kancelar Nadbiskupskog duhovnog stola mons. Stjepan Večković. Krašićki župnik Ivan Vučak u znak zahvale za predvođenje euharistijskog slavlja, uručio je biskupu Mrzljaku bistu Alojzija Stepinca. Bista, djelo akademskog kipara Vida Vučaka, izrađena je prema fotografiji kardinala Stepinca u sudnici na montiranom političkom sudu 1946. godine.

Kip posvađao gradonačelnicu i biskupa

Ispred sisačke katedrale otkrven je i blagoslovljen Stepinčev spomenik. Spomenik je posvađao gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček i biskupa Košića jer je grad odbio dati suglasnost za postavljanje spomenika na gradskoj površini. Košić je htio postaviti kip na Trgu ispred ordinarijata, ali grad je to odbio kazavši da se to ne uklapa u plan o uređenju Trga. Spomenik je ipak podignut, ali na župnom zemljištu.

''Ta ideja nekako da se u ovoj godišnjici našeg blaženika taj kip stavi na to istaknuto mjesto gdje bi mu bilo možda nekako dostojnije to mjesto jer nema tu nikakvog uresa tog trga, a on bi svakako dao jedan ures i ljepotu a on nije samo svetac katoličke crkve on je stvarno jedan od najboljih sinova hrvatskoga naroda i kao takav je i nacionalni simbol i žao mi je što to grad nije prepoznao to bi bio naš dar gradu, ali čini se da i ovdje može dobro funkcionirati'', rekao je Košić. (I.D./S.V./Hina)