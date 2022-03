Djeca s majkama iz ratom zahvaćene Ukrajine stižu i u Hrvatsku, za sada uglavnom u privatnim aranžmanima. Poslovni čovjek iz Ukrajine s hrvatskom adresom u Kraljevici od prvoga dana pomaže i zbrinjava izbjeglice koje stižu na taj dio Kvarnera. Kad je u utorak ujutro stigla nova grupa, posjetila ih je ekipa Dnevnika Nove TV.

Ovo je već druga skupina izbjeglica iz Ukrajine, žena i djece s kućnim ljubimcima koji su stigli u Kraljevicu.

"Do posljednjeg trenutka nismo vjerovali da se to može dogoditi zato što je to, zapravo, bezumlje. Nismo učinili nikomu ništa nažao. Živjeli smo svoj život, u svom rodnom gradu", kaže Kseniia Titarenko.

Neke od ovih žena pomagale su migrantima u Ukrajini - a sada su postale one kojima treba pomoć, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen.

"Mislim da smo mi sretnici, jer stigli smo ovdje, a razmišljam o ljudima koji su ostali gore", kaže Olha Naumenko.

Od prvoga dana situaciju u domovini prati i ukrajinski poslovni čovjek s hrvatskom adresom koji zbrinjava svoje sunarodnjake u Kraljevici.

"Nama u principu za sad treba samo preživjeti prvo vrijeme. Svi smo spremni vratiti se u Ukrajinu, ne bi htjeli zauvijek da ostanemo ovdje. Hvala vam svima li naša domovina je gore!", kaže Vadim Arsenyuk.

A dok su ovdje pomoć im pružaju svi, od građana do gradske uprave.

"Nitko ne zna od nas koliko će ova priča trajati. Ukoliko bude duže trajala trebat ćemo razmišljati da, vidimo tu su djeca, da ih uključimo na neki način da idu redovno u školu, da se bave nekim sportskim aktivnostima, tako da imaju privid jednog normalnog života", rekao je Dalibor Čandrlić, gradonačelnik Kraljevice.

Borbe se vode diljem Ukrajine pa sve više žena i djece traži spas od ratnog vihora u drugim državama dok muškarci odlaze u rat.

"Bila je to odluka u zadnji tren da odemo. Imali smo dobre poslove ja i moj suprug. A sada sam s djecom ovdje, a on je tamo", kazala je Naumenko.

