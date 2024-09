Radimir Čačić, bivši ministar gospodarstva i aktualni predsjednik Narodne stranke - Reformisti, komentirao je poreznu reformu.

"Ovaj porez na nekretnine bit će jedna ozbiljna mogućnost prihoda za Jadran i Zagreb, a nikakva mogućnost prihoda za jednu Slavoniju, Moslavinu, Bjelovar, Liku”, rekao je Čačić za N1 i dodao:

“Ukratko, ovo nije spektakularan potez, ali ide u dobrom smjeru.”

Naglašava kako je problem Europe, ne samo Hrvatske, priuštivo stanovanje.

"Svi to priznaju, ali mi ništa ne radimo. Oni grade stanove. Kod nas se ne gradi jer se ne želi preuzeti odgovornost. Država bez problema može raditi stanove na razini cijene od 1500 eura po kvadratu. Ili po sedam eura po kvadratu za najam. Sve se to može pokriti, ali to nitko ne radi", kaže Čačić i dodaje:

"Umjesto toga se radi sramotna stvar, od koje je odustao i HDZ, da se subvencioniraju anuiteti na otplate. To samo poskupljuje cijenu kvadrata, što se i dogodilo. A Vlada sad donosi još goru ideju, subvencije najma. Što će se dogoditi? Najmodavci će podići cijene. Država mora preuzeti odgovornost i ući u sustavnu izgradnju stanova za najam.”

