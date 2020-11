Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sutra slavi 65. rođendan. Već se zna da će dio slavljeničkog dana provesti na svečanoj premijeri filma Kumek koji je o njemu napravio Dario Juričan. A taman uoči premijere, afera sljemenska žičara trese grad.

Umjesto na veselje, na zgražanje Zagrepčana, iz svojih džepova sljemensku žičaru platit će preko 700 milijuna kuna. A to što je poskupjela za vrtoglavih devedeset milijuna - više ih uopće ne čudi.

"Katastrofa, ali obzirom da se to radi o Bandiću, kod njega se svi troškovi povećavaju", rekao nam je jedan građanin. I ostali se slažu da u Zagrebu za puno stvari cijena poraste preko noći. Građani se slažu kako je prestrašno da gradimo najskuplju žičaru u Europi te kako sve treba istražiti.

Da sve treba ispitati, smatra i Bandićev najveći rival Tomislav Tomašević. Film anonimnog autora, kaže, otkriva kako su se namještali računi.

"Ovaj video je serviran na pladnju za USKOK. Sve je unutra. Svi dokumenti. Vide se svi potpisi. Jedan od razloga zašto su iz gradske uprave žurili da se realizira prije izbora ova žičara nije bio samo radi PR-a da pokažu da su nešto izgradili nego da se digne lova koja će se koristiti u kampanji gdje je biti ili ne biti za gradonačelnika", uvjerava.

Gradu je trebala žičara umjerene veličine. Ovo zdanje, tvrdi SDP-ov Matej Mišić, teško će se isplatiti. "Kada usporedimo sa nekim od najvećih žičara u Švicarskoj, Matterhorn, gdje je cijena šest i pol tisuća eura bila po metru žičare, zagrebačka će biti otprilike 20 tisuća eura. Ja zaista očekujem da će tu posla biti za državno odvjetništvo", istaknuo je.

Žičara zadnji u nizu preplaćenih projekata

Pitali smo tužiteljstvo hoće li pročešljati ugovore sljemenske žičare, no ne žele otkriti. HDZ-ovci čekaju da im Bandić objasni od kud toliki troškovi. Njihov Mislav Herman tako kaže da će svoj stav izreći kada dobiju izvješće te da ne žele pretpostaviti ničiju krivicu pa tako ni Bandićevu. On pak kaže da će netko odgovarati ako je išta sporno, a koliko on zna, nije.

Sporno ili ne, premijer Plenković, doznajemo, teško da će Bandiću doći na prvu vožnju. Nije žičara jedina, skočila je cijena i spomeniku Domovini. Sa 21 milijun kuna na gotovo 35 milijuna. A kako i ne bi kad je tu između ostalog i prijeko potreban efekt maglice, oplemenjen

LED lampicama koje će stvarati igru svjetla.

A HNS-ova zastupnika Tomislava Stojaka zanima zašto grad rasprodaje na tisuće kvadrata top lokacija. Gredelj, Zagrepčanku, Paromlin. Time planiraju zaraditi više od milijarde kuna. "Očito spašavanje proračuna da gradonačelnik preživi nekoliko mjeseci jer je financijski grad u potpunosti uništen", siguran je Stojak.

Puno je pitanja na koja možda film KUMEK da odgovor. Autor Dario Juričan posebno se veseli dolasku glavnog lika filma Milanu Bandiću.

"Ljudi žele priču o Andreju Plenkoviću, Zoranu Milanoviću, a ja im dajem jednu ofucanu figuru koju sam izvukao iz naftalina. On se već malo dinsta i sad je to kuhano i spremno da bude posluženo. On 22.11. ima 65. rođendan, a ja ću mu zaželjeti jednu ugodnu mirovinu", najavio je Juričan.

Milan Bandić samouvjereno potvrđuje dolazak. "Kakva bi bila premijera da Brad Pitt nije na njoj", govori. Kumek je Juričanov treći film. Prati gotovo četrdeset godina djelovanja Milana Bandića.

