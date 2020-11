Lokalni izbori sve su bliži, pa su i obećanja Milana Bandića sve veća. Jučer je najavio nove tramvaje i autobuse. Dnevnik Nove TV doznaje da nismo otplatili ni one kupljenje prije 15 godina.

Žičara se još čeka, u fokusu su afere s kućicama, ali ovoga puta ne one adventske, za koje se grad užurbano priprema. Zagrebački Advent ipak će se održati, ali bit će skromniji i u skladu s epidemiološkim mjerama.

Iako bi u fokusu trebale biti adventske kućice, na površinu su isplivale one na Mirogoju. Nakon sumnjivog natječaja u aferi s kućicama, šef Gradskih groblja, Patrik Šegota podnio je ostavku. Danas se za izjavu nije javio, a puno pričljiviji nije bio ni njegov šef. Na pitanje oko afere, Milan Bandić opetovano je govorio da je završio.

"Ne budete me dobili. Hvala lijepa", rekao je na pitanje oko Šegote. "Ja bih Vas molio da budete pristojni", rekao je na pitanje je li Šegota ostavku dao zbog kućica.

Roko Gruja, član mladeži BM365 postavljen je za privremenog šefa Gradskih groblja.

"Manje od dvije godine radnog staža u Grobljima ima. To je to kadroviranje. Dakle, umjesto Patrika dolazi Roko, a sumnjam da će se nešto nesto promijeniti po kvaliteti usluga", smatra Renato Petak, zastupnik u zagrebačkoj skupštini.

Trebala bi se promijeniti i kvaliteta javnog prijevoza, no i od toga, čini se, zasad ništa. Posljednji metri tramvajske pruge u Zagrebu izgrađeni su prije više od 20 godina. Što znači da gradonačelnik Bandić u dva desetljeća svog mandata nije proširio tramvajsku mrežu ni metar. Gradonačelnik je pompozno jučer najavio i 60 novih niskopodnih tramvaja.

Dnevnik Nove TV doznaje da još uvijek nije isplaćeno 20-ak tramvaja koji su kupljeni prije 15 godina. Još će se sljedeće tri godine za to isplaćivati rate kredita.

"Tramvaji voze brzinom kao što su nekad vozili dok su ga vukli konji, doslovno je brzina 13 do 16 kilometara", kaže Petek.

Tom brzinom, mogli bismo reći, ide i izgradnja žičare. Uz silne odgode i skok cijene.

"Krenula je s iznosom od 300 milijuna kuna, sada se približava do milijardu kuna. Zadužujemo se za 100 milijuna kuna koliko će samo biti kamate. To će biti najskuplja žičara u cijeloj Europi“, smatra Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!), zastupnik u zagrebačkoj skupštini.

Tri puta najbolji u Europi, zagrebački Advent ove godine bit će skromniji i uz poštivanje epidemioloških mjera. Neće biti klizališta na Tomislavcu, hrana i piće prodavat će se samo u proširenim ugostiteljskim objektima. 20-tak štandova bit će postavljeno na glavnom zagrebačkom trgu.

"Osjetite svjetlost" slogan je ovogodišnjeg adventa, koji svoja vrata otvara 28. studenog. Kamo sreće da svjetlost rasvijetli i trošenje gradskog novca.



