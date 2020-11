Svečanom premijerom predstavljen je u nedjelju dokumentarni film "Kumek", redatelja Darija Juričana koji govori o dugogodišnjem zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, a pozivu na premijeru odazvao se i Bandić. No zadržao se kratko te film nije pogledao.

Zagrebačkog gradonačelnika i glavnu temu dokumentarca Milana Bandića na premijeri je dočekao redatelj Juričan koji mu je poklonio knjigu Kumek, koja upotpunjuje dokumentarni film autora Saše Paparelle i Hrvoja Appelta.

Bandić je poklon odbio, inzistirajući da ga plati, što je na kraju i učinio.

"U demokratskim zemljama o živim ljudima se ne pišu knjige, ne snimaju filmovi i ne rade spomenici, ali kad je Bandić u pitanju, sve je moguće. Čestitam gospodinu Juričanu na uratku. Red je doći kada te netko pozove", rekao je Bandić novinarima na ulasku u Kino Studentskog centra.

Dodao je kako će morati razočarati redatelja Juričana jer mu je danas poseban dan, to jest slavi svoj rođendan te neće moći ostati na projekciji.

"Zadnjih deset godina je dobio premalo novca, 500.000 kuna, od HAVC-a još toliko. Mogao je napraviti bolji uradak za milijun kuna. Ja bih napravio to tri puta bolje da sam redatelj, ali dobro je. I to je toliko od Brada Pitta", kazao je Bandić napuštajući kino te je dodao kako djela govore više od riječi.

Juričan: "Otišao je kao pseto"

Redatelj Juričan, u uvodnom govoru prije početka projekcije, kazao je da je Bandić došao, ali da je nakon toga "pobegao".

"Milan Bandić je upravo otišao kao 'pseto' tako da sam malo uzbuđen. Žao mi je što je ova projekcija ispala malo kljakava zato što smo ušli u nove epidemiološke mjere koje su baš nas zakačile pa je broj gledatelja dramatično prepolovljen. Mi smo otvorili hrpe novih projekcija, između ostalog i u našem prijateljskom kinu Tuškanac", naglasio je Juričan.

Dodao je kako je kino danas trebalo biti "krcato" do zadnjeg mjesta te kako u novom filmu, na kojem su radili četiri godine, ima i novu zvijezdu zbog koje je užasno uzbuđen.

"Da ova zemlja nije iščašena Bandić bi Kumeka gledao u Remetincu"

Kazao je kako je pripremio cijeli govor za Bandića, za kojega je očekivao da će ipak biti na projekciji te da mu je htio reći da će dati apsolutno sve od sebe da on dobije svoju ulicu ili trg u centru Zagreba.

"To ću napraviti zato što je povijesna ličnost koja je bila najmanje šest puta izabrana za gradonačenika Grada Zagreba, i zato što želim da se Zagrepčani svaki dan sjete kojeg genija su 20 godina birali za gradonačelnika. Druga stvar koju sam htio reći gradonačelniku je da mi je žao što živimo u zemlji pravne nesigurnosti, i u jednoj iščašenoj zemlji, jer da ova zemlja nije iščašena Milan Bandić bi gledao film Kumek u Remetincu", naglasio je Juričan.

Istaknuo je kako se Bandiću, još do prošle godine, pjevalo na rođendanima, "i to od strane predsjednice Republike Hrvatske".

"Žao mi je što niste vidjeli taj antologijski ulaz Bandića, stvarno sam bio potresen, čovjek je pričao, drhtao, ništa ga se nije čulo, mislio sam da će pasti taj djedica. On je isfufljao svoje riječi, izgovorio je nekolicinu laži, uspio sam shvatiti jednu, da me se financiralo s milijun kuna, nije točno, cijeli budžet je bio pola milijuna kuna, od toga je 400.000 kuna dao HAVC, a 100.000 kuna su dali donatori. I to malo što je došao je uspio izgovoriti nekolicinu laži", kazao je Juričan.

Uz Darija Juričana koji je redatelj, scenarij potpisuju Saša Paparella i Zvonimir Tivon, montažu Luka Tokić, kameru Marko Jerbić, a kreativni producent je Tibor Keser.

Na svečanu premijeru došli su i saborski zastupnici Zelenolijeve koalicije Tomislav Tomašević i Rada Borić, zastupnici Mosta Nikola Grmoja te Nino i Marija Selak Raspudić, nezavisni gradski zastupnik Renato Petek, pjevačica Severina i drugi.