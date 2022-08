Vodostaji hrvatskih rijeka su na niskim razinama i bit će potrebno više od par kapi kiše da ne bude suše, a posljedično i moguće nestašice struje.

U jeku najveće suše u Europi u posljednjih 500 godina, Vlada RH još uvijek nema spremne mjere kojima bi građanima olakšala energetski izazovnu jesen i zimu. Priznao je to novinarima premijer Andrej Plenković na Trsatu, ali i podsjetio na niz pozitivnih okolnosti za građane u Hrvatskoj - poput dobrog punjenja skladišta plinom i LNG terminala na Krku.

Oporba je svejedno preneražena, a u Uredu predsjednika Zorana Milanovića su zabrinuti jer rat u Ukrajini diže cijenu plina i nafte, rekordne suše poskupljuju struju iz hidroelektrana, a i inflacija je još tu - Europu očekuje velik rast cijena energije na jesen i zimu, pa neki već povlače konkretne poteze. Izuzev onih koje je već povukla, Hrvatska vlada svoje još nema na stolu.



"Nemamo sada plan, da budemo otvoreni. Sad smo još na godišnjem odmoru i to nakon jako intenzivnog perioda praktički do prošlog ponedjeljka, prema tome danas nije dan za iznošenje bilo kakvih mjera. Ono što mogu kazati je da se kao i svi ostali spremamo za jesen", rekao je Plenković.

Premijer poručuje da za Hrvatsku trenutno nema problema: spremišta plina pune se prema planovima, preporuke za štednju energije dali su prije mjesec dana. No svjestan je i novih okolnosti.



"Posljedice ne samo rata u Ukrajini, nego sada i ove velike suše, klimatskih promjena koje su više nego očite, utječu i na dobivanje struje iz hidrocentrala. Međutim kako smo prošli sve dosadašnje situacije, proći ćemo i ove koje su pred nama", dodao je.



No nijedna od tih situacija oporbi nije dokaz da Vlada zna što radi, dapače zgroženi su premijerovom izjavom. "Mislim, nevjerojatno... Da oni još uvijek ljetuju, i nije ih briga, da hodaju od grada do grada i smiju se narodu u lice iz svečanih loža i izruguju im se dok će istovremeno morati neki gasiti i struju i vodu, mislim katastrofa!", rekao je saborski zastupnik MOST-a i gradonačelnik Sinja Miro Bulj.



Redukcija vode i struje ne bi trebalo biti, kazali su reporteru Dnevnika Nove TV Hrvoju Krešiću u Uredu predsjednika, no situacija nije bezazlena. "Sigurnost opskrbe nije u pitanju, ali u pitanju je naravno cijena - naša energetska jesen, grijanje i sve drugo ove će godine biti skupo. Jedino trajno rješenje ove situacije jest energetska tranzicija koja se mora dogoditi u narednih nekoliko godina", rekao je savjetnik predsjednika RH Julije Domac.



No pitanje je može li to Hrvatska i učiniti u samo nekoliko godina, pogotovo ako se učinkovitost mjeri, primjerice, brzinom obnove nakon potresa.

