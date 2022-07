Pripreme za zimu odavno su počele. I dok cijene plina i goriva divljaju, cijene ogrjeva nisu se znatno mijenjale. Koliko se može uštedjeti kad sam odeš u šumu provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Ljubomir Vlahović iz Petrove Slatine već je spreman za zimske dane. "Malo je problem što kod nas nema radne snage, ja idem sam u šumu i onda režem i slažem, vozim, tovarim i vremenski se izgubi dosta", kazao je. No, dodaje, isplati se. "Cijena je povoljna. Isplati se. Recimo prošlo proljeće smo išli za 130 kuna po metru i pravimo sami. Imamo svoj prijevoz i dovezemo".

A da ne radi sve sam stajalo bi ga i četiri puta skuplje. Kako građani ne bi osjetili poskupljenje, Vlada je s 1. travnjem smanjila PDV na energente s 25 posto na 13 posto. Premijer je najavio i korak dalje.

"Ministarstvo financija će pustiti u javno savjetovanje izmjene Zakona o PDV-u, gdje ćemo smanjiti stopu PDV-a s 13 na pet posto za ogrjevna drva, pelete, sječke i brikete te toplinsku energiju iz toplinskih stanica. Time dodatno rasterećujemo naše građane", poručio je.

Ogrjevno drvo na sreću još nije poskupjelo. No, porasli su troškovi prijevoza. Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, više od pola kućanstava grije se na drva. A oni koji se ne opskrbljuju sami platit će nešto više.

Cijena je, tvrdi Branko Romić iz Hrvatskih šuma, od 257 do 273 kune po metru kubnome. Plus prijevoz dostave i trošak rezanja, čime iznos raste i do 500 kuna po metru.

Grijanje na slamu

Dok brojni građani muku muče sa sve skupljim grijanjem, Stipan Prcić iz Švajcarnice se snašao. Sam je napravio peć kojom se grije na - sojinu slamu.

"Nas jako malo košta, imam sve strojeve, svoju slamu, samo što dovezemo. Mjesečno sto kuna, više ne košta. Grijanje i sanitarna voda, za kuću od 160 kvadrata. Do minus 10 svaki drugi dan po jedna bala, kad pređe minus 10 onda treba jednu balu dodati više", objašnjava.

Ovo je druga ovakva peć koju je izradio, a na njih se griju već 13 godina.

"Nama treba minimalno 15 kubika za godinu, a ovo nas košta, gorivo, špaga, košta nas 500 kuna za cijelu godinu. Još i ostane bala", zaključio je.

A od bala dvije obitelji za samo sto kuna imaju grijanje i sanitarnu vodu cijeli mjesec.

