Za jednu regiju najavljena kiša, moguće je i grmljavinskog nevrijeme: Meteorologinja otkrila što nas čeka

Naše se područje u četvrtak nalazilo pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka. U unutrašnjosti je to mjestimice značilo prolaznu maglu, ali u većini predjela bilo je vedro i stabilno, na Jadranu i vjetrovito. Utjecaj anticiklone će tijekom petka postupno slabjeti, s približavanjem frontalnog poremećaja iz zapadnog Sredozemlja. Ipak, još se u petak ne očekuju značajnije promjene vremena, osim na jugu, koji već krajem dana može zahvatiti kiša.

Vrijeme ujutro

U petak ujutro u unutrašnjosti se očekuju niski oblaci i magla. Uz lokalno gustu maglu, vidljivost će biti osjetno smanjena pa treba pripaziti u prometu. U područjima bez magle bit će pretežno oblačno. Na Jadranu će pak biti pretežno sunčano – u prvom dijelu dana nebo će biti vedro, ponegdje uz malu naoblaku, najavila je meteorologinja Dnevnika Nove TV Maja Bubalo.

Vjetar će ujutro na kopnu slab, na krajnjem istoku do umjeren jugoistočni. Na moru će puhati umjerena, pod Velebitom, osobito na području Senja i jaka bura koja će u Dalmaciji sredinom dana okretati na jugo. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od -1 do 4, na obali i otocima između 8 i 13.

Vrijeme tijekom dana

U središnjoj Hrvatskoj će poslijepodne biti pretežno oblačno. Moguća su povremena kraća sunčana razdoblja, uglavnom na sjeveru. Uz slab vjetar, dnevna temperatura iznosit će oko 10 stupnjeva.

Niski oblaci zadržat će se tijekom dana i u Slavoniji. Ponegdje su moguća sunčana razdoblja, ali u većini predjela dan će biti dosta tmuran. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i istočni. Temperatura u najtoplijem dijelu dana kretat će se između 11 i 14 stupnjeva.

U gorju će vrijeme biti pretežno do posve oblačno. Povremena sunčana razdoblja uglavnom su moguća u Lici. Uz slab vjetar, temperatura će iznositi od 6 do 11 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano. Puhat će slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura, prema kraju dana će pojačati i na Kvarneru i na zapadnoj obali Istre. Temperatura će biti od 16 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji se očekuje postupno naoblačenje s juga i jugozapada. Mjestimice je moguća kiša ili poneki pljusak, osobito navečer i u noći na subotu. Bura će okrenuti na istočnjak i jugo, a mjerit će se između 17 i 20 stupnjeva.

Vrijeme tijekom vikenda

Na kopnu će sljedećih dana biti umjereno do pretežno oblačno, u subotu i maglovito uz moguću rosulju. Povremene kiše bit će većinom u unutrašnjosti Dalmacije, u subotu ponegdje na istoku, a u ponedjeljak i drugdje. Vjetar će biti slab, a temperatura zraka neće se previše mijenjati.

Na moru će vrijeme biti promjenjivo oblačno, uz više sunčanog vremena na sjevernom dijelu, gdje će biti bez oborina. U Dalmaciji će povremeno biti kiša, a može biti i grmljavinskih pljuskova, uglavnom u nedjelju. Puhat će umjerena, podno Velebita povremeno i jaka bura. U Dalmaciji će do kraja tjedna puhati istočni vjetar i jugo, na krajnjem jugu jako. U ponedjeljak će posvuda zapuhati bura i sjeverozapadnjak, ali temperatura zraka neće se značajno mijenjati.