Strancima je za rad u Hrvatskoj tijekom prošle godine izdana 124.121 dozvola za rad jer domaćih radnika u građevini i turizmu nema ni za lijek pa se otvara bazen potpuno novog, rastućeg tržišta. Sve je više uvoznih radnika iz azijskih država, a u Hrvatsku, osim iz susjedstva, dolaze radnici i iz Južne Amerike.

U Hrvatsku su došli turistički, a ostali živjeti. Dana Martinez iz Kolumbije radi na recepciji hostela, a Eduardo da Silva iz Brazila brine da se gosti u sobama osjećaju ugodno.

''Prijatelj je došao na ideju Zagreba, ali kada sam stigla, odmah mi se svidio grad. Općenito, bilo je jednostavno, kompanija me odlučila zaposliti, tražili su me određenu dokumentaciju, obavili smo to zajedno i dobila sam dozvolu za nekoliko mjeseci'', objasnila je Dana,

Deficit radnika u ugostiteljstvu i turizmu na obali sve je veći. Slična je situacija i na kontinentu. Menadžerica hostela Antonia Nesek objašnjava: ''Neki naši ljudi znaju otići na sezonu u Dalmaciju pa se onda odluče vratiti ili ne. Definitivno smo otvoreni i za strano tržište tako da 30 posto zaposlenika koji rade ovdje su stranci''.

Eduardo je u Zagrebu neplanski već sedam mjeseci: ''Plan je bio ostati u Zagrebu mjesec dana, ali dobio sam ponudu za posao i odlučio ostati, a i zaljubio sam se''.

Nakon što su ukinute kvote za strance, radne dozvole mogu se dobiti u kraćem roku. Samo u 2022. godini izdano je više od 124.000 radnih dozvola za strance, i to, kako navodi pomoćnica ravnatelja za sektor tržišta rada i politike zapošljavanja Ruža Hrga, najviše u nekoliko sektora: ''U graditeljstvu, ugostiteljstvu i turizmu, prometu i industriji, a radnici koji dolaze u Hrvatsku raditi najčešće dolaze iz BiH, Srbije, Nepala, Sjeverne Makedonije i Kosova''.

Dozvole se izdaju ovisno o vrsti posla na godinu ili manje. Na razini Europske unije moguće je zatražiti i plavu kartu na dvije godine. Poslodavci se pripremaju za izmjene Zakona o strancima, koje bi dodatno ubrzale proces traženja i dovođenja strane radne snage.

Admira Ribičić, direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), objašnjava da je potrebno unijeti neke promjene koje su bitne za ubrzanje postupka: ''Daljnja digitalizacija, rješenja povećanja za sezonske radnike sa šest na devet mjeseci''.

Niz je izmjena kojima se poslodavci nadaju krajem godine, a za brži početak rada nekih novih stranaca u Hrvatskoj.

