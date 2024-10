U Hrvatskoj žene sve kasnije postaju majke, demografi imaju plan: "Kada? Pa kad konačno vlada donese odluku"

Na pitanje koja je idealna dob za djecu, različite generacije daju različite odgovore. Mlađi misle od 28 do 35 godina, a stariji da je to prekasno i da nam je zato natalitet tako mali.

Većina Hrvatica rađa u dobi od 30 do 34 godine. Prošle godine ih je 34% rodilo u toj dobi. 10% u dobi od 20 do 24 godine, 29% od 25 do 29, a nešto više od 19% u dobi od 35 do 39 godina. Da se dob pomaknula, primijetili su i u bolnici u Petrovoj.

"Nakon 35, a pogotovo 40 potreban je duži period da se zanese. Što ne znači da je to nemoguće, samo te žene moraju biti spremne da će im trebati duže vrijeme da ostvare svoju željenu trudnoću." izjavio je dr. sc. Gordan Zlopaša, pročelnik zavoda za perinatalnu medicinu za Dnevnik Nove TV.



Naša sugovornica i novopečena mama Eda rodila je u 41. godini.

"Jednostavno čovjek prođe neke stvari prije u životu, ono što želi i onda nekako...evo, što se mene tiče i nas, ovo je bio pravi trenutak," izjavila je Eda za Dnevnik Nove TV.

Financije, obrazovanje, samo su dio razloga zašto se sve kasnije rađa. Svoj dio nosi i ona uzrečica - ima vremena. Jer kako mogu holivudske zvijezde - rađaju u 46., 47. pa i 49.! Realnost je da s godinama plodnost opada.



Doktor Zlopaša upozorava da nakon 40 godine plodnost opada značajno, a nakon 45 imamo tek sporadinčne slučajeve spontanog začeća. Kod žena koje zanesu iznad 45 godine, najčešće se ipak radi o donaciji jajne stanice.

Ono što je jako bitno u cijeloj priči je da se ne smije kažnjavati žena kada ode na rodiljni dopust, smatra demograf i savjetnik ministra demografije Stjepan Šterc. Postavlja se pitanje je li onda realna opcija da žene na rodiljnom dopustu napokon primaju punu plaću?

"To je realno, čak štoviše, ne samo ženama koje su zaposlene, nego i žene koje su nezaposlene i taj model će se, između ostaloga razraditi, da te žene nezaposlene kad uđu u trudnoću imaju određena primanja da im se osigura egzistencija. - Kada će to biti? Pa kad konačno vlada donese odluku", objasnio je dr. sc. Stjepan Šterc, demograf i savjetnik ministra demografije.

Dodajmo kako je prošle godine bilo 3015 legalno induciranih pobačaja.

Kod 38% žena koje su tako pobacile nije poznat bračni status, ali 30% njih je udano.

