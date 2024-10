Može li predsjednik tužiti ministra? "To je jedna ružna, besprizorna kleveta"

Možda zvuči malo nevjerojatno da bi se takav slučaj odigrao na nekom našem sudu, ali nije nemoguće. Činili su to mnogi političari prije njega. Gordan Grlić Radman ozbiljno je prozvao šefa države da ga financiraju Rusi, pa je brzo povukao kočnicu. Hoće li Milanović odgovoriti tužbom na javni istup ministra za diplomaciju u Uredu predsjednika ne otkrivaju.

Ali ugledni odvjetnik Branko Šerić ima svoje mišljenje o tome što je Radman izgovorio: "To je kleveta. Jedna ružna, besprizorna kleveta. Da li će predsjednik države se koristiti tim načinom pravne zaštite, svoga ugleda i svoje časti, To ostaje na njemu. Zapriječena kazna za to je do 500 osobnih dohodaka."



Odvjetnik Šerić podsjeća da je u tom slučaju ministar zaštićen od kaznenog progona i treba se tražiti odobrenje Vlade jer je kazna za to ispod pet godina, da je više od toga išlo bi i bez odobrenja.



HDZ je u raskoraku s Milanovićem otkad je došao na Pantovčak. Teških riječi zbog suprotnih stavova bilo je na pretek. "Putinofil", "HDZ korumpirana bratija" bili su samo neki od epiteta s kojima su se častili predsjednik i premijer.



Optužbe poput posljednjih Radmanovih, koje nisu potkrijepljene dokazima klasičan su primjer fake newsa.

"U masu slučajeva kad se čudimo Donaldu Trumpu, onda vidimo da Trumpizam vlada i u Hrvatskoj!" primjetio je odvjetnik Šerić.



Verbalnih okršaja i privatnih tužbi u domaćoj politici nije nedostajalo. Pa ni u vrijeme Milanovićevih prethodnika. Danas ruski, nekad albanski novac za što je prozivan bivši predsjednik Stipe Mesić.

