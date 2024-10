Oporba traži ostavku DP-ovog ministra: "Mladi masovno odlaze baš zbog takvih kao što je on"

Objava ministra demografije Ivana Šipića koji je, nezadovoljan kolumnom Ante Tomića, napisao da je zaslužio kantu fekalija, u utorak je izazvala oporbene kritike i poruke ministru da su komentari koje prima dio njegova posla, dok u DP-u smatraju da ima pravo odgovoriti na osobne napade.

Arsen Bauk (SDP) poručuje da nije ovo prvi put da Vladini dužnosnici izražavaju nezadovoljstvo medijima, ali da se, obzirom na funkciju koju obnašaju, moraju pomiriti s komentarima, pa i ismijavanjem na svoj račun.

"Ovo izražavanje nezadovoljstva satirom je malo nedostatka smisla za humor, možda je Šipić pod velikim stresom jer je shvatio da je dobio funkciju i ništa više, a opet mu se, s druge strane, ne da ići s te funkcije kako bi u biografiji mogao imati da je bio ministar. Morat će trpjeti još malo satirične komentare i ismijavanja jer to ide s funkcijom", kazao je te dodao da to, kao bivši ministar, zna iz osobnog iskustva.

Novinari su pitali i premijera Andreja Plenkovića u Saboru o Šipićevom statusu na Facebooku i vrijeđanju novinara te je li sigurna njegova pozicija, na što je Plenković kratko i u hodu odgovorio da to nije vidio.

Dalija Orešković (DOSIP) ocijenila je da "imamo ministra demografije i useljeništva koji svojim kompetencijama i svojom retorikom struže po dnu".

"Neposredan povod zbog kojeg danas reagiramo je divljački ispad s kojim je Ivan Šipić izlio kantu izmeta na glavu jednog novinara, ali i na sve druge koji propituju i kritiziraju njegov rad. To je udar na temelje demokratskog ustroja društva i države i tome smo se dužni snažno suprotstaviti", poručila je.

Orešković: Šipić mora dati ostavku na dužnost kojoj nije dorastao, Mrak Taritaš: Mladi odlaze zbog uhljeba poput njega

Podsjetila je i da ministar Šipić na prošlom aktualnom prijepodnevu nije dao odgovor, program ili plan kojeg bi se implementiralo kroz ministarstvo, a koje se radi njegovog zbrinjavanja osnovalo.

"Ivan Šipić slika i prilika uhljebljivanja nekompetentnih kadrova na rukovodeće funkcije u državi, za rješavanje upravo onih problema koji su jedan od glavnih generatora isljeljavanja, i to onog radnoproduktivnog i obrazovanog dijela stanovništva", dodala je te pozvala Šipića da podnese ostavku na dužnost kojoj nije dorastao.

"Danas mu dajemo priliku da sam podnese ostavku, a ako se to ne dogodi, poduzet ćemo daljnje korake u skladu s Poslovnikom", najavila je Orešković.

Anka Mrak-Taritaš (GLAS) smatra da Šipić ni u jednoj pristojnoj vladi, s premijerom koji drži do sebe, ako ne već do svoje zemlje i ljudi koji u njoj žive, ne bi mogao imati nikakvu funkciju te ga, također, pozvala da podnese ostavku "i pokaže barem malo razuma i poštovanja prema ovoj zemlji i njezinim građanima, koji masovno odlaze baš zbog takvih kao što je on".

Premijera Plenkovića pozvala je da "hitno u Sabor dođe s novim ministrom i ozbiljnom demografskom politikom", a Šipiću, ako baš mora, može dati neku funkciju bez portfelja.

Najavila je da neće tražiti njegov opoziv u Saboru i dati mu da sa saborske govornice opet vrijeđa saborske zastupnice, nego će pokrenuti interpelaciju o radu Vlade kako bi demografija konačno došla na dnevni red kao ozbiljna tema.

Kukavica (DP): Ministar Šipić postao je ideološki neprijatelj nekih novinara

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Ivica Kukavica rekao je da u DP-u "ne mogu ne primijetiti da je ministar Šipić postao ideološki neprijatelj nekih novinara s lijevog političkog spektra". "Ministar Šipić ima ljudsko pravo odgovoriti na osobne napade. Nikada nije tražio da se bilo kojem novinaru zabrani pisanje i izvještavanje i apsolutno poštujemo pravo svakog novinara da iskaže svoje mišljenje o nečijem znanju i sposobnosti, ali proglašavati nekoga slabom karikom ili nesposobnim ministrom na početku mandata, za mene je to neozbiljno”, poručio je Kukavica.

Neki novinari prelaze granicu, i svi se zajedno moramo zapitati koja je linija preko koje novinar ili ministar ili bilo tko u društvu smije ili ne smije prijeći, dodao je.

Sandra Benčić (Možemo!) mišljenja je da političari ponekad trebaju podnijeti napade, pa čak i uvrede. Brojne su presude Europskog suda za ljudska prava koje govore o tome da se od političara očekuje da moraju podnijeti i neku višu razinu negativnog diskursa pa i satire, napomenula je, dodavši da je njima u Klubu to jasno, to od početka prihvaćaju i ne misle da je primjereno da na bilo koji način uzvraćaju.

"Ministrova objava me šokirala, prvo sam mislila da je to šala, da to nije ministar napisao jer mi je nepojmljivo da bi jedan ministar izašao iz uloge koju reprezentira, a to je Vlada RH i pritom koristio onakav rječnik", istaknula je te ocijenila da je Šipić tom objavom pozvao na vrijeđanje ili težu vrstu nasilja prema Tomiću.

Grmoja (Most): Tomić komentira bez dlake na jeziku, ako mu se vrati - nema plakanja

Nikola Grmoja (Most) naglasio je da nikada nije bio ljubitelj političke korektnosti i da misli da u politici svakome treba reći ono što ga ide.

"Bio najveći kritičar Domovinskog pokreta, mislim da se može kritizirati Šipića i način na koji je njegova stranka ušla u vlast, ali nekome nakon tri do četiri mjeseca mandata već sada reći da je nesposoban, to ne može nitko procijeniti, to ćemo tek vidjeti”, ustvrdio je.

Smatra da se Šipić mora naviknuti na kritike, ali, poručuje, 'nemojmo biti licemjerni i ako Ante Tomić u svojim kolumnama bez dlake na jeziku komentira političke i društvene aktere i ako mu se vrati, nema plakanja'.

Rekao je da on to ne bi tako napravio jer je naučio da ga se gazi i nikada se nije nešto posebno obračunavao s novinarima. „Ako ja opalim Plenkovića i on mi uzvrati, što ću se ja buniti? Tražio sam fajt, dobio sam fajt, nema plakanja, majstore. Ili se onda, Šipiću, nemoj baviti politikom, a ni ti, Tomiću, komentiranjem. Ako nekoga udariš, onda ti se vrati. Ja sam uvijek za pošten pristup”, zaključio je Grmoja.

Pročitajte i ovo samo novčana kazna? Procurio dokument - Samo jedan odgovoran za tragediju, otkriveni detalji drame: "Nemojmo se zaje*avati..."

Pročitajte i ovo suđenje u Beogradu "Mama se ljutila i vikala kad nisam bio najbolji. Da nisam imao očeve pištolje...": Jezivi iskaz učenika koji je napravio masakr u školi