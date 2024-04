U Hrvatskoj nikada više lovaca: "Žica je jednim dijelom napravila probleme, no sve je više divljači"

Lovačka truba ovoga puta nije poziv u lov već poziv na devetnaesti sajam lova i ribolova u Osijeku. Za svakoga pomalo, pa se tako na sajmu može pronaći bogata i suvremena lovačka oprema te brojne edukacija novih, mladih lovaca.

Sajam lova - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Središnja tema sajma ove godine je šteta od divljači na hrvatskim oranicama. Po hektaru, divljač godišnje napravi i do 300 eura štete.

U Hrvatskoj najčešće nastrada područje Baranje gdje je to najveći problem još od izbjegličke krize. Susjedna Mađarska je duž granice postavila žilet žicu koja sprječava kretanje životinja, no lovci i to kontroliraju.

Pročitajte i ovo Aktivan na mrežama Milanović objavio fotografiju i poslao znakovitu poruku: "Sve znate!"

"Da, žica je jednim dijelom napravila probleme, no i bez toga, fondovi divljači se konstantno povećavaju što je dokaz dobrog gospodarenja i s lovačke strane, rekao je Ivica Budor, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza.

Pročitajte i ovo Donosi Dnevnik Nove TV Drugi dio velikog predizbornog istraživanja: Evo što se događa nakon prekrajanja izbornih jedinica, dvije su u središtu pozornosti



Pod povećalom je i tema koja itekako zanima čak 70.000 lovaca, koliko ih Hrvatska broji, a to je divljač koja može prenositi Afričku svinjsku kugu. Zbog kontroliranja populacije i sprječavanja širenja bolesti, lovci su odstrijelili oko 50.000 divljih svinja.

Sajam lova - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Pročitajte i ovo "Tomićevo pogledalo" FOTO Otvoren novi vidikovac na Plitvičkim jezerima, pogledajte kako izgleda

Također se razgovaralo i o tome koliko je danas skupo biti lovac.

"To je skup hobi, ali ako nešto volite mislim da se stvarno može naći dobra roba. Cijene vam se kreću od 3000 eura pa na dalje. To sve zavisi jeli kanalirana cijev, uzimate li kundak. Ima li kožu ili ne. Znači, nema kraja cijenama,“ napomenula je Hana Balić, trgovkinja lovačkom opremom.

Pročitajte i ovo hladan tuš Veliko razočaranje za mnoge radnike u javnom sektoru: "To stvarno nije pošteno"; Ministar u Dnevniku Nove TV objasnio što se dogodilo

Međutim, lovci nisu tu samo kako bi odstrijelili životinje, već brinu o njima i hrane ih pa fond divljači u Hrvatskoj iz godine u godinu raste. Postoje i oni lovci koji jednostavno nemaju srca potegnuti okidač.

Ako vam je pak žao pucati u žive životinje, možete i dalje biti lovac. Sve što vam treba je ova video simulacija, i naravno, lovački šešir.

Sajam lova - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.