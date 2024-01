Iza sebe ostavljaju golemu štetu: "Od njih se moguće obraniti samo metcima"

Baranjski ratari više ne znaju koju kulturu sijati. Divljač brsti sve redom. "Oni skidaju cijele njive, to je strašno. Sve ih je više, naša kotlina je upropaštena", rekla je Čanji Šandor. Prije su im problem stvarale divlje svinje, sada kažu jelenska divljač koja se jako razmnožila.

"Kad nikne proljetna sjetva, kukuruz i suncokret oni to jedu, kad jednom odgrizu vrh di bi ona trebala rasti, ona se dalje ne razvija. Tamo već uroda nema", dodao je Šandor. Najveće štete zbrajaju ratari nadomak granice s Mađarskom zbog podignute ograde. Nema njive koja nije uništena.

Pročitajte i ovo Oprez! Stižu nam polarni vorteks i orkanska bura: "Moglo bi biti i vijavica, put je najbolje preskočiti"

"Imaju krda od 150, 200, čak i 1000 komada", poručio je Đuro Lenđel.

"Do ceste pet-šest metara svaka njiva je uništena. Tamo gdje ih je više uđu po cijele njive, rade ogromne štete. Više se ne zna gdje što sijati. Jako je teško", istaknuo je Šandor.

"Od ukupnih prinosa znaju skinuti i do tri tone. Ako bi nam primjerice prinos bio devet tona, skinu tri. Jedva se mogu troškovi sjetve pokriti s time", izjavio je Lenđel. Neki su se obratili i ministarstvu, ali pomoći nema.

"Ja sam probao doći do ministarstva, napravio sam jednu snimku, imao sam komad kukuruza, to su znači 95 posto uništili. Bila je loša godina za kukuruz, i to malo uroda je pojedeno", napomenuo je Šandor.

Jedini spas vide u lovačkom društvu kojem su kažu ruke vezane. "Imamo pravo za odstrel 46 grla jelenske divljaci. Ono što mi još možemo napraviti to je podjela repelenata i nekih električnih pastira", objasnio je Goran Panić iz Lovačkog društva Fazan Darda.

Iz Županije kažu, pomažu koliko mogu, kaže reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

"Svi oni koji podnesu zahtjev prema Županiji za povećan odstrel dobiju odgovor i odobrenje za povećan odstrel tamo gdje je brojnost divljaci veća", rekao je Romeo Jukić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu.

Pročitajte i ovo Ne smije iz zemlje Ivanu Rimcu oduzete putovnice, a njegova obrana tvrdi: "To je u zastari"

Netko kroji te zakone, netko tko možda nije vidio tu našu Baranju, ni tri jelena, ali mi znamo sto pričamo. Nažalost, sve su to veći problemi, poručio je Šandor. Jelenska divljač ističu i lovci bit će sve veći problem u budućnosti, a uživo iz Baranje javila se Drmić.

"Voćari i povrtlari mogu se ograditi, ali kažu ni to nije rješenje jer krdo probije ogradu", izvijestila je Drmić.

"Moguće se obraniti od njih i to samo sa metcima, ograda ne pali s obzirom da imamo jako puno komada parcela, manjih komada. Ja osobno imam 40-ak i to se ne može sve posebno ograditi. Ali ako netko to zamisliti, divlja životinja kada je gladna, ona probija ogradu od dva metra kao da je ništa", poručio je Zoltan Rajki, ratar.

"U ovome momentu štete na ječmu i na pšenici ima oko 30 posto sigurno. Vlažna je zemlja, tu prolazi krdo, 300 do 400 komada, to je sve nagaženo u zemlju. Prije se vidjelo kao tepih, a sada je toliko nagaženo da se vidi zemlja", dodao je ratar.

"Šteta se ne može nadoknaditi jer mi kao poljoprivrednici ne možemo osiguravat, mogu samo lovačka društva koja opet za to nemaju novaca. Tu bi samo spas mogao biti u potpori države, da ona refundira štetu s obzirom da je divljač državna svojina", napomenuo je Rajki.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.