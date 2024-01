Zatvaraju se svi vrtići u hrvatskom gradu? Gradonačelnik uputio hitan apel: "Taoci smo jedne osobe!"

U apsolutno nevjerojatnoj situaciji ovih dana našli su se djeca, roditelji, ali i Grad Čabar. Od pet dječjih vrtića na području Čabra, jedan je zatvoren, a 30. siječnja istječu ugovori zaposlenih odgajatelja i u ostalim vrtićima. I samo tako, ako se hitno nešto ne promijeni, od 1. veljače Čabar više neće imati ni jedan dječji vrtić. "Na cesti" će završiti 55 djece.

"Vrtić u Plešcima radio je dva mjeseca i sad se ponovno zatvorio. Ljudi su došli pred zatvorena vrata. Nisu ni znali. Saznali su da je odgajateljica još u prosincu dobila otkaz, a o tome nije bila ni obaviještena. Istekao joj je ugovor i nisu joj ga produžili. Vrtić bez odgajateljice ne može raditi", priča nam uzrujana građanka čije dijete pohađa Dječji vrtić Buba Mara u Čabru.

No, vrtić u Plešcima tek je uvertira u ono što će se dogoditi 1. veljače. Tada naime istječu ugovori još devet odgajatelja u preostalih četiri vrtića u Čabru. Ugovore im može produžiti ravnateljica DV Buba Mara Laura Turk Resman, a ona je na bolovanju još od listopada prošle godine.

"Ostajemo bez skrbi za djecu. Svi ćemo doći pred zatvorena vrata. Nemam nikoga da mi čuva djecu, vrtić nam je jedini izbor. Svi ćemo ostati bez posla ako se on zatvori. U ovom kraju, mi smo vam u svemu zakinuti. Ceste su nam u rasulu, banku su nam zatvorili, najbliža je udaljena 40 kilometara, a sada zatvaraju vrtiće. Kakav nam je opstanak? Nikoga nije briga, svi su nas zaboravili, ionako smo Bogu iza nogu“, kaže majka uskoro četverogodišnjaka koji pohađa jedan od područnih vrtića u Čabru.

Antonio Dražović (Foto: Facebook/Antonio Dražović)

I dok građani upiru poglede i spas traže od gradonačelnika Čabra Antonia Dražovića, on nam otkriva još bizarnih detalja ove gorske priče.

"Zakon je dao opciju da netko od odgajatelja može biti zamjenik. I to smo imali prije par mjeseci kada smo otvarali vrtić Plešce. Jedna od odgajateljica je pristala biti zamjenica ravnateljice. Nakon tjedan ili dva je dala ostavku, valjda pod pritiskom, neću insinuirati ništa", kaže nam Antonio Dražović.

Upravno vijeće, znajući da se približava rok kada ugovori odgajatelj prestaju vrijediti, provelo je sve natječaje za njihovo ponovno zapošljavanje. Treba im samo - potpis.

"Zakon predviđa da, ako nemate stručan kadar, možete zaposliti nestručnu osobu na šest mjeseci. I sad tim odgajateljima, koji su se uredno javili na natječaj, samo treba produljiti ugovore. Međutim, ona to ne potpisuje. Ja razumijem da je na bolovanju, ali nedavno je, isto na bolovanju, potpisala plaće radnika. Ugovore neće, ne znam zašto", kaže gradonačelnik i dodaje da je sada u situaciji da je ravnateljica na bolovanju, nitko ne želi preuzeti njezinu ulogu, a on i Upravno vijeće su nemoćni.

Za pomoć su se obratili i Ministarstvu znanosti i obrazovanja te s nestrpljenjem očekuju njihov odgovor.

Još je jedan scenarij o kojem razmišlja Dražović, ali njega bi radije izbjegao jer, u tom slučaju, vrtić će se zatvoriti na dva mjeseca. Naime, sadašnjoj ravnateljici mandat istječe 31. ožujka, a tada će gradonačelnik imati ovlasti imenovati v.d. ravnatelja vrtića.

"Od odgajatelja sam doslovno na jedan dan tražio da preuzmu dužnost zamjenika. Bilo tko. Sazvao sam i sastanak, međutim u sat vremena nitko nije rekao ni jednu riječ. Htio sam da se uključe, postave pitanja i tražio sam razlog zašto nitko ne želi preuzeti funkciju jer, u svakom normalnom društvu, našao bi se bar jedan i tako spasio svoj posao, tuđe poslove i cijelu situaciju. Čini mi se kao da smo u nekom paralelnom svemiru jer ja jednostavno ne mogu shvatiti što je u pozadini svega. Jako je bizarno i sumanuto", u nevjerici nam priča Antonio Dražović koji je na čelu Čabra dvije i pol godine.

Gradonačelnik se osvrnuo i na izjave ravnateljice koja tvrdi kako je dala predsjednici Upravnog vijeća, a ujedno i pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra punomoć za potpis ugovora o radu. No, kaže gradonačelnik, zakon to ne dopušta, a čak i da je to moguće, punomoć koju je dala ravnateljica nije ovjerena kod javnog bilježnika te nema sadržaj koji predviđa zakon o obveznim odnosima.

"Ona je osam godina ravnateljica. Čak su me zvali neki odgajatelji koji su tamo radili 2018., 2019. i čak dali otkaz jer su trpjeli mobbing, prijavlili su strašne međuljudske odnose unutar vrtića, a ravnateljica ima i nekoliko članova familije koji su također zaposleni u tom vrtiću", ispričao je gradonačelnik ljutit i što ravnateljica ne želi s njim razgovarati, već komuniciraju isključivo putem odvjetnika.

Ilustracija (Foto: Getty Images)

"Nije mi jasno kako jedan grad i jedna predškolska ustanova mogu biti taoci jedne osobe. Moramo znati da je izborna godina, što meni uopće nije palo na pamet dok mi neki građani to nisu rekli. Zna se kojoj opciji naginje gospođa, ali poltici nije mjesto u predškolskim ustanovama niti u sustavu obrazovanja i ja ću sve napraviti da se to promijeniti. Ovdje se radi o djeci, Gradu Čabru i roditeljima", ističe gradonačelnik.

Dražović nam je ispričao i kako je prošle godine zbog ravnateljice zvao prosvjetnu inspekciju koja je, tvrdi, naložila da se ravnateljici uruči otkaz.

"Međutim, ravnateljica se žalila i tužila je prosvjetnu inspekciju i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Upravnom sudu. Sada se vodi taj spor, tako da je nastupio odgodni učinak uručenja otkaza. Jedini izlaz koji ja sad vidim je presuda Visokog upravnog suda ili rješenje Ministarstva znanosti", zaključio je.

Hoće li odgovor Ministarstva ili suda stići dovoljno brzo, ili će mališani s područja Čabra ipak morati pričekati na druženje s prijateljima, a njhovi roditelji potražiti druge opcije, saznat će se za nešto više od dva tjedna.