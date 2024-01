Oslobođeni za ubojstvo Sablje: Ukida im se istražni zatvor

U petak u 13 sati objavljena je nepravomoćna presuda Kristijanu Knegi i Dorianu Mrakoviću, koji su optuženi za ubojstvo Tomislava Sablje u travnju prošle godine u noćnom klubu Ritz.

Knegu se teretilo za ubojstvo, a Mrakovića, sada već bivšeg policajaca, za pomaganje u ubojstvu.

Obojici se ukida istražni zatvor te se odmah pušaju na slobodu. Sudski troškovi idu na teret poreznih obveznika.

"Iskreno mi je žao što je došlo do tog događaja. Nažalost pokušao sam sve da do tog ne dođe i to je sve što imam za reći", rekao je

Kristijan Knego.

"Knego mi nije rekao ni riječ o Tomislavu Sablji, a kamoli da je moguće da je naoružan u klubu. Da mi je to rekao, ne bi mene više sekunde bilo u klubu. Ja sam vam od početka govorio istinu, a odluka je na vama", rekao je Dorijan Mraković.

Prema nepravomoćnoj presudi Knego i Mraković oslobođeni su optužbi za ubojstvo i pomaganje u ubojstvu Tomislava Sablje te im se ukida istražni zatvor.

Obrana je u završnoj riječi naglasila da je bila riječ o nužnoj obrani, dok je tužiteljstvo navelo da je Knego inicirao sukob sa Sabljom te je nakon prvog hica u njega ispalio još tri.

Knego je, obrazložila je sutkinja, postupao u nužnoj obrani pa onda nema niti kaznenog djela što znači da nije moglo biti niti pomaganja. Dodala je i kako je krucijalni dokaz snimka iz kluba kojom se moglo utvrditi ponašanje svih sudionika i kronologiju događanja te večeri.

Obojica su negirala krivnju, a suđenje je okončano nakon tri rasprave jer su se stranke složile s čitanjem iskaza svih u istrazi saslušanih svjedoka.